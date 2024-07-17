Завершил карьеру на вершине: Кроос стал лучшим полузащитником Евро-2024

Хавбек сборной Германии Тони Кроос стал рекордсменом за количеством успешных передач на Евро-2024 среди полузащитников.

Об этом сообщает Squawka.

Футболист сделал 487 передач, 94,75% которых были успешными, ни один полузащитник на чемпионате Европы-2024 не имел большей точности в своих ударах.

Toni Kroos made more successful passes than any other midfielder at #EURO2024, while no other midfielder to complete 100+ passes had a better pass accuracy (94.75%).



The final time we will see Kroos control. 🎮 pic.twitter.com/QwfGbAEkcD — Squawka (@Squawka) July 17, 2024

Напомним, 34-летний игрок вместе с "бундестим" потерпел поражение от Испании в 1/4 финала чемпионата Европы-2024.

Ранее Кроос написал в соцсети сообщение, в котором сообщил о завершении футбольной карьеры. Он является воспитанником Баварии, за которую выступал с 2007 по 2014 год. После этого продолжил карьеру в составе Реала, где провел 10 лет.

Тони шесть раз становился победителем Лиги чемпионов — в 2013 году с Баварией, а также в 2016, 2017, 2018, 2022 и 2024 годах с Реалом. 34-летний хавбек трижды выигрывал чемпионат Германии и четыре раза — Ла Лигу.

В общей сложности футболист провел за карьеру 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 ассистов.