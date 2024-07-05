Лидер или балласт? Роналду как определяющий фактор результата матча Франция — Португалия.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду — один из величайших футболистов современности. Без сомнения, от его игры и действий на поле судьба пиренейской сборной в матче четвертьфинала Евро-2024 будет зависеть если не на 100%, то, конечно, существенно.

Но так ли хорошо иметь в составе обладателя 5 "Золотых мячей", но игрока, который с каждой следующей игрой за сборную своей страны заставляет над многими вещами специалистов и болельщиков задумываться? Попробуем разобраться вместе, выделив основные "за" и "против".

Против: самый плохой международный турнир в карьере

Для Роналду это уже 11-е выступление в финальных частях мундиалей и первенств Европы. У Криштиано были разные периоды, и, среди прочих, и такие, когда он по итогам турнира забивал всего 1 раз, однако столь бледно, как сейчас, человек-гол не выглядел ни разу.

Да, CR7 занял первое место по количеству ударов в групповом раунде Евро-2024, пробив по воротам соперников 12 раз, однако из них в стор были всего 5. Соответственно, удивляться показателю в 0 голов и только 1 результативную передачу не приходится. И это лучшая характеристика эффективности португальца на турнире, у которого количество в качество перерастает не то что далеко не всегда, а становится скорее исключением из сложившегося правила.

За: опыт и умение проводить решающие матчи

Криштиану Роналду — идеально вышколенный опытом самых разных матчей с повышенным значением и градусом борьбы на поле футболист. Португалец не знает вкуса игр разве что финала чемпионата мира, однако сейчас такие ассоциации ему как раз ни к чему.

В матчах типа игр с Францией на первый план, среди прочего, получится умение концентрировать силы и ощущения, как себя "вести" в мельчайших ситуациях на поле. И знания футболистов типа Роналду (а также еще большего "деда" Пепе) бесценны. Опыт, уверенность и заряженность на матчи Криштиану обязательно передастся и остальным партнерам по команде.

Против: Роналду "мешает" младшим определяющим футболистам Португалии

Старшему футболисту линии атаки Португалии на Евро-2024, не считая самого Роналду — 29. Впрочем, Бернарду Силву – парень универсальный, и может быть "записан" и в представители средней линии. А потому "старше" 27-ми, а мы о Диоге Жоту, в заявке "команды избранных" никого нет.

В играх Португалии нетрудно заметить не только то, что Роналду перетягивает одеяло на себя, но и картину, когда другие игроки откровенно если не боятся, то брать инициативу на себя стесняются. Это тот случай, когда заоблачный авторитет суперкрутого и так же заслуженного, но лидера, лучшие годы которого позади, выполнению задач, стоящих перед коллективом, никак не способствует.

За: Криштиану умеет создавать ситуативное большинство на поле в пользу своей команды

Несмотря на возраст, снижение общей эффективности и потерю некоторых скилов (к примеру, Роналду и раньше не был идеальным футболистом по игре на втором этаже, а в последние годы в этом элементе стал еще более уязвимым), Криштиану все еще привлекает повышенное внимание защитников соперников своих команд. И матч с Францией исключением не будет.

Пиренеец умеет собирать вокруг себя визави. И поскольку нивелировать его мастерство усилием только одного, а иногда и двух оппонентов, непросто, при правильном использовании такая фигура может выманить на себя "живую силу" соперника, предоставив бесценное пространство для других земляков Эйсебио.

Против: желание бить рекорды ослепляет ощущение реальности

Вероятные планы CR7 принять участие еще и в следующем первенстве мира — наглядная демонстрация честолюбия фигуры №1 в истории португальского футбола. Такие стремления стоило бы только приветствовать, но не тогда, когда твоя игра и общий уровень уже пошли по наклонной.

Роналду не признает авторитетов, потому что таков сам чуть ли не с первых шагов в профессиональном футболе. При таком положении дел и на клубном уровне, и в матчах сборной на первый план часто выходят интересы самого игрока, а не команды. Говоря по-простому, в отдельном случае, когда Роналду может оказаться в менее выгодной позиции, он выбирает вариант собственных действий, а не пас на партнера. Что может произойти и в противостоянии с Францией.