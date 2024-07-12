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Суперкомпьютер определил фаворита финала Евро-2024

Станіслав Лисак — 12 июля, 07:00
Суперкомпьютер определил фаворита финала Евро-2024

Суперкомпьютер Opta Analyst дал прогноз на финальный матч чемпионата Европы-2024 по футболу между сборными Испании и Англии.

По мнению искусственного интеллекта, "фурия роха" имеет немного больше шансов на выигрыш Евро — 60,38% против 39,62% у подопечных Гарета Саутгейта.

Отметим, что после группового этапа именно Англия и Испания являлись крупнейшими фаворитами континентального первенства. Тогда "трем львам" давали чуть больше вероятности на выигрыш чемпионата Европы из-за более легкой сети.

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Бейтинговый оператор Favbet также считает, что фаворитами поединка есть именно подопечные Луиса де ла Фуэнте.

Котировки Фавбет на победителя Евро-2024

Испания — 1.70;

Англия — 2.36.

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