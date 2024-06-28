Мамардашвили: Я думаю, что Кварацхелия лучше всей Испании

Вратарь Валенсии и сборной Грузии Гиорги Мамардашвили считает, что Хвича Кварацхелия лучше всей Испании.

Его слова передает Marca.

Микаутадзе очень хорош. Я думаю, что он собирается перейти в очень большую команду. Кварацхелия, по моему мнению, лучше, чем вся Испания.

Я не стану говорить, что мы победим. Нам нужно бороться до конца и посмотреть, что получится. Для меня Испания является большим фаворитом на победу на Евро-2024. С другой стороны, Грузия — маленькая страна, но с большим сердцем, и мы должны бороться как можно сильнее, чтобы увидеть, что произойдет. Мы уже провели хороший турнир. Теперь нам нужно наслаждаться, бороться и соперничать", — сказал голкипер.

В 1/8 финала чемпионата Европы грузины сыграют против Испании. Поединок состоится 30 июня. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, в последнем туре группового этапа чемпионата Европы Грузия сенсационно одолела Португалию. Победа позволила сборной Грузии набрать 4 очка и выйти в плей-офф с третьего места.