Франция обыграла Бельгию благодаря досадному рикошету и вышла в 1/4 Евро-2024.

Сборная Франции минимально победила Бельгию и вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Матч завершился со счётом 1:0.

Первый по-настоящему опасный момент произошел у ворот Франции. Кевин Де Брейне коварно пробил со штрафного (похоже, как в матче с Украиной, но на этот раз удар пришелся по центру) – Майк Меньян явно не ожидал такого, но среагировал и отбил мяч ногой.

На не менее острый ответ "Ле бльо" потребовалось около 10 минут. Жюль Кунде подал прямо на голову Маркуса Тюрама, тот пробил в ближний угол, но мяч полетел мимо ворот.

Ближе к концу тайма французы начали доминировать на поле, не давая бельгийцам связать хотя бы несколько передач, но дело все никак не доходило до точного удара. Прекрасный момент был у Орельена Чуамэни, который пробивал с 15 метров после скидки от Мбаппе, но направил мяч выше ворот.

После перерыва давление французов только усилилось. К удивлению, едва ли не лучший момент создал защитник Уильям Салиба. На 74-й минуте он на замахе эффектно убрал Жереми Доку и сильно пробил в ближний угол, но от потенциально победного гола отделили считанные сантиметры.

Как часто бывает в матчах такого уровня, решающий гол был забит волей случая. За 5 минут до конца основного времени Рандаль Коло-Муани резко развернул Яна Вертонгена и сразу же пробил с острого угла – защитник успел заблокировать удар, но его касание сменило траекторию и мяч залетел в ворота.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

1/8 финала, 1 июля

Франция - Бельгия 1:0 (0:0)

Гол: Коло-Муани 85

Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Тчуамэни, Канте, Рабё, Гризманн, Тюрам (Коло-Муани 62), Мбаппе.

Бельгия: Кастелс, Вертонгем, Кастань (Де Кетеларе 88), Фас, Теат, Онана, Доку, де Брейне, Опенда (Мангала 63), Карраско (Лукебакио 88), Лукаку.

Предупреждения : Чуамэни 14, Гризманн 23, Рабьо 24 – Вертонген 76, Мангала 90+3

В 1/4 финала Франция сыграет против победителя пары Португалия – Словения. Следующий соперник "Ле бльо" определится уже сегодня. Начало матча между португальцами и словенцами в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Бельгия играла в одной группе из Украины. В очном матче с "желто-синими" команда Доменико Тедеско расписала нулевую ничью.