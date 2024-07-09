Испания - Франция: прогноз редакции Чемпиона на полуфинал Евро-2024

В ожидании супер матча Испания — Франция, в рамках полуфинала Евро-2024, журналисты и редакторы нашего сайта сделали традиционный прогноз.

Как и в предыдущем — мнения респондентов разделились. Однако подавляющее большинство считает, что в финале сыграют испанцы.

Напомним, матч состоится во вторник, 9 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовый онлайн матча.

Андрей Твердохлеб, 3:1

Испания – самая симпатичная команда текущего первенства. Франция самостоятельно не забила на этом Евро ни одного гола, и можно ожидать прорыва, однако, мне кажется, подопечным Дидье Дешама это не поможет. Да, у команды де ла Фуэнте очевидные проблемы с составом, но я верю, что эта Испания способна выиграть трофей.

Хочется, чтобы один из голов забил Ямаль — почти сказочная история выйдет.

Максим Розенко, 2:1

Думаю, что испанцам хватит сил дойти до финала турнира. Прогнозирую их победу над французами со счетом 2:1.

Денис Шаховец, 1:0

Еще одно противостояние, достойное финала, не имеющего фаворита. Обе команды отыграли изнурительные четвертьфинальные поединки с экстра таймами, поэтому непременно попытаются вырвать победу в основное время, чтобы уберечь силы на финал. Букмекеры больше верят в Красную Фурию, но я рискну предположить, что французы смогут в очередной раз надежно отыграть в обороне и забьют победный мяч, выбив едва ли не главного фаворита Евро-2024.

Станислав Лысак, 1:0

Испания была фаворитом Евро с начала турнира и в течение каждого следующего матча, в котором она играла. По мнению многих, именно Германии было по силам остановить "фурию роха", однако чуда не произошло. С другой стороны, Франция, которая до сих пор не забили ни одного гола из игры, имея одну из самых дорогих звезд мирового футбола в нападении. Несмотря на это, подопечные Дидье Дешама остаются опытным и грозным соперником, которого не стоит недооценивать. Полагаю, что Испания должна выиграть в основное время, хоть и сделает это в напряженной борьбе — 1:0.

Владислав Уткин, 1:2

Да, Испания справедливо считается сильнейшей сборной этого Евро. Однако в этом конкретном поединке я отдам предпочтение прагматичной Франции, которая, возможно, снова не поразит своей игрой, но и не даст продемонстрировать наилучшие качества испанцам. Главным моим аргументом будут кадровые проблемы в защите "красной фурии". Как показала игра с Германией, травмированного Педри еще может хорошо заменить Дани Ольмо, но потеря дисквалифицированного Дани Карвахаля, который должен сдерживать Киллиана Мбаппе, является настоящей проблемой для Испании. Следовательно, позиции правого защитника стоит ждать 38-летнего ветерана Хесуса Наваса. Другим вариантом является Начо, но тогда возникает вопрос, кто будет играть центрбеком, учитывая дисквалификацию Робена Ле Нормана. На мой взгляд, Франция воспользуется этой проблемой и получит путевку в финал Евро.

Андрей Яросименко, 2:1

В предыдущих матчах мы могли увидеть невероятную игру испанцев, количество созданных и использованных моментов.

Сборная Франции на их фоне выглядит гораздо слабее. До этого французам повезло с автоголами, также были успешны серии пенальти.

Надеюсь на незабываемый поединок и мой прогноз —2:1 в пользу Испании.

Николай Дендак, 2:1

Скорее пожелания, чем ожидания. Похоже, что будет очередная минимальная победа Франции или нулевая ничья. Но я верю в "фурию роха" и в то, что она станет новым чемпионом континентального первенства. Поэтому рискну поставить на 2:1.

Игорь Чернявский, 0:2

В прошлый раз я ошибся и недооценил испанцев, которые в фантастическом матче все же выбили хозяев Евро – Германию. Казалось бы, это достижение только утверждает "фурию роха" как фаворита турнира, но есть несколько "но".

И эти "но" — это очень серьезные кадровые потери у испанцев. Им не помогут Педри, Дани Карвахаль и Робен Ле Норман. Главные надежды на взрывных вингеров Нико Уильямса и Ламина Ямала, но даже в свой лучший день этот дуэт не может гарантировать победу над таким грозным соперником как Франция.

А вот у "ле бльо" и в помине нет таких же кадровых проблем, как в Испании. К тому же создается впечатление, что на групповом этапе и в 1/8 Франция играла с определенным запасом, чтобы сил хватило на весь турнир. Считаю, что такой подход поможет французам пройти обескровленную Испанию и получить вожделенную путевку в финал.

Александр Булава, 2:1

Считаю Испанию фаворитом как встречи, так и турнира. "Красная фурия" демонстрирует стабильность и радует игру в атаке. Не станет для них проблемой отсутствие нескольких ключевых игроков из-за солидной скамьи запасных.

В то время как команда Дешама пока не впечатляет. Однако французы умеют терпеть и у них в составе есть Килиан Мбаппе, который может использовать полу момент и еще не сказал своего слова на Евро.

Ожидаю от команд осторожной игры до первого пропущенного гола, после которого игра может раскрыться.

Победа Испании — 2:1.

Максим Саливон, 1:0

Испания подтвердила статус лучшей по игре команды турнира в противостоянии с Германией. Последняя — хозяйка соревнования и сборная, которая выглядит ощутимо мощнее, чем Франция. Коллектив Дидье Дешама снова не показал в атаке хотя бы половины своего потенциала, пусть и проявил себя в атаке лучше, чем в предыдущих матчах.

Но проблема "ле блё" в том, что демонстрация этого самого потенциала становится для команды такой же трудной задачей, как для лидера коллектива Килиана Мбаппе качественная игра вне клуба за свою сборную. Поэтому не думаю, что с Испанией Франция вдруг "расцветет". Минимальная победа "фурии" без голов со стороны чемпиона мира-2018.

А вот бейтинговый оператор Favbet, в матче Испания — Франция больше шансов на успех отдает "фурии роха".