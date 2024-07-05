Евро-2024. Испания - Германия, Португалия - Франция: прогноз редакции Чемпиона на матче 1/4 финала

Сегодня, 5 июля, на Евро-2024 состоятся первые два четвертьфинальных матча. Матчи, которые несомненно стали бы украшением любого крупного турнира: Испания – Германия, Португалия – Франция.

Журналисты нашего издания попытались сделать собственные прогнозы на эти матчи. Конечно мнения разделились, однако небольшое предпочтение отдается Испании и Португалии. Причем большинство респондентов считают, что Португалия и Франция не смогут определить победителя в основное время.

Андрей Твердохлеб

Испания – Германия, 2:1

Исторически мне куда более симпатична сборная Германии, однако трудно меня назвать их болельщиком. Матча ожидаю с огромным интересом. С одной стороны Германия никогда не покидала Евро на четвертьфинальной стадии, к тому же хозяева чемпионатов Европы всегда доходят минимум до полуфинала. С другой – Испания демонстрирует лучший футбол на турнире. И если на предыдущих крупных турнирах испанцам не хватало солидности, взрослости, то сейчас все хорошо. Германия же на групповой стадии не убедила – после разгрома шотландцев были довольно тяжелые матчи.

Не открою Америки, если скажу, что судьбу матча решат микро эпизоды.

Мой прогноз – 2:1 в пользу Испании.

Португалия – Франция, 2:2, проход по Португалии

Франция вроде бы и фаворит, но сборная Португалии в предыдущих матчах понравилась. Синие провалились на прошлом Евро, поэтому, очевидно, хотят реабилитироваться. Однако не прочь поднять и чемпионский Кубок Криштиану Роналду, для которого это Евро, наверное, станет последним крупным турниром. Не следует забывать, что в финале Евро-2016 Португалия выиграла именно во Франции, сыграв в неприсущий для себя футбол.

Мой прогноз – выход в полуфинал Португалии, не исключаю, что не в основное время. Основное время – 2:2.

Влад Уткин

Испания – Германия, 1:0

На мой взгляд, этот поединок справедливо считается скрытым финалом. Испанцы и немцы смотрятся командами без слабых звеньев. Мне кажется, в таком матче, на первый взгляд, выйдут форварды, которые должны будут реализовать не многочисленные моменты. В этом контексте игра Кая Хаверца вызывает у меня большие вопросы. Поэтому поставлю на минимальную победу Испании.

Франция - Португалия, 0:0 (проход Португалии по пенальти)

Я считаю, что это тот случай, когда громкая афиша не оправдает своих ожиданий. У меня нет предпосылок, которые бы говорили, что команда Дешама, только отмечавшаяся в результате автоголов и пенальти, покажет качественный футбол. Думаю, что минимальное преимущество в игре будет за португальцами, но победу снова принесет Кошта в серии пенальти.

Станислав Лысак

Испания – Германия, 2:3

Испания и Германия — по большинству показателей лучшие команды на этом Евро и если бы не сетка, мы могли бы увидеть обоих в финале континентального первенства. На мой взгляд, родные стены должны помочь "Бундестим". Минимальная победа немцев со счётом 3:2.

Португалия – Франция, 0:1

Португалия и Франция не показывают на этом Евро игры, которую ожидают увидеть болельщики. Низкая результативность лидеров не только удивляет, а скорее поражает. Ожидаю первый гол по игре от Мбаппе и минимальную победу из сборной Франции — 1:0.

Александр Булава

Испания – Германия, 1:0

Считаю, что нас ожидает ровный матч. «Красная фурия» стала единственной командой на Евро, которая смогла выиграть все свои матчи и пропустила всего один мяч – в плей-офф против Грузии.

В то время как матчи команды Германии не выглядели столь убедительными. Уже начиная со второго тура "Бундестим" столкнулся с трудностями, это и тяжелый матч против Венгрии, который мог завершиться вничью, так и встреча против Швейцарии. В 1/8 финала немцам также было тяжело в поединке с Данией.

Ожидаю осторожный матч обеих команд, которые могут открыться после первого пропущенного гола.

Прогноз – минимальная победа Испании 1:0.

Португалия – Франция, 3:2

Сборная Португалии убедительно начала турнир по победам над Чехией и Турцией. В дальнейшем последовало поражение от Грузии, которое уже не имело турнирного значения для них, а в 1/8 финала португальцы с трудом прошли Словакию.

Французы также не отличаются убедительной игрой. После победы над Австрией в 1 туре команда Дешама дважды сыграла вничью против Нидерландов и Польши, а в 1/8 финала минимально одолели Бельгию.

Что касается лидеров команд Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе, то оба еще не показали свои возможности на турнире. Поэтому ожидаю от них голов по игре.

Прогноз – победа Португалии 3:2.

Денис Шаховец

Испания – Германия, 1:1

Португалия – Франция, 1:1

Два матча, достойные финала, ждут нас в пятницу на чемпионате Европы 2024 года. Каждая из этих четырех сборных является претендентом на победу в турнире.

Рискну предположить, что в обоих случаях дело дойдет до дополнительного времени. Если же победителей определят серии пенальти, немцы и португальцы на бумаге получат преимущество благодаря Мануэлю Нойеру и Диого Коште соответственно.

Максим Розенко

Испания – Германия, 1:2

На мой взгляд, это две лучшие команды этого турнира. Прогнозировать результат матча между ними очень сложно, но поставлю на хозяев Евро.

Франция – Португалия, 2:1 в дополнительное время

Лично меня эти команды не поразили во время турнира. Но все же предпочту Францию, потому что вижу у нее больший потенциал для усиления игры в матчах плей-офф. Португальцы, обыгравшие Словению в серии послематчевой пенальти на предыдущей стадии, потратили гораздо больше сил, чем французы.

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Андрей Яросименко

Испания – Германия, 1:2

Здесь будет тяжело, ведь в паре сошлись две сильнейшие (по моему мнению) команды.

Потому не удивлюсь, если судьба матча решится на серии пенальти.

Но мои ожидания на счет 2:1 в пользу Германии.

Франция - Португалия, 1:0

Обе команды не показали на этом Евро крутой и упорной борьбы, но лично для меня, Франция выглядит сильнее в этой игре.

Так что мой прогноз на 1:0 победу Франции

Игорь Чернявский

Испания – Германия, 0:2

Впервые за несколько лет и немцы, и испанцы представляют реальную силу, а не бледные тени тех команд, которые доминировали в первой половине 2010-х. И даже жаль, что "Бундестим" и "фурия роха" встречаются не в финале или хотя бы в финале...

Испания остается единственной командой этого Евро, выигравшей все 4 матча на турнире. Пожалуй, многих, такая удивительная серия наталкивает поставить на команду Де Ла Фуэнте, а вот я настроен скептически. На мой взгляд, Юлиан Наггельсманн подберет ключи к этой Испании и выведет Германию в полуфинал домашнего чемпионата Европы – 2:0.

Португалия – Франция, 1:0

Вывеска не менее аппетитна, чем поединок Испании и Германии. Но здесь даже интереснее – все противостояние строится вокруг двух мегазвезд, символизирующих разные эпохи футбола. Думаю, вы без проблем догадались, о ком идет речь.

Интересно, что ни Мбаппе, ни Роналду пока не могут похвастаться результативностью на этом Евро. Француз забил только по пенальти и только Польше, а Роналду до сих пор остается без голов. Его предыдущий матч стал квинтэссенцией эгоизма, но все же завершился хеппи-энд ом – благодаря невероятному Диогу Коште.

Страшно представить, насколько заряженным и мотивированным выйдет Криштану на матч с Францией, чтобы позатыкать рты хейтерам, издевающимся над плашкой Misstiano Penaldo. Именно на это и идет мой расчет: я считаю, что завтрашний поединок станет еще одной лебединой песней GOAT и именно его мяч подарит Португалии путевку в полуфинал.

Николай Дендак

Испания – Германия, 3:2

Просто очень сильное желание, чтобы "фурия роха" наконец-то избавилась от проклятия матчей против хозяев турнира. До этого они никогда не побеждали. Но все бывает впервые. Вообще грустно, что такой матч будет не в финале, но уж как есть. Верю в Испанию!

Франция - Португалия, 1:1, по пенальти Франция

Еще одна вывеска достойная финала, но игра обеих команд на этом Евро выглядит больше как мучения, чем как игра фаворитов. Не верю, что команды выявят победителя в основное время, и не верю, что Португалия во второй раз победит в серии послематчевых пенальти.

Испания - Германия, 2:1

Команда Луиса де ла Фуэнте остается сильнейшей сборной Евро по игре. Испания уверенно преодолевает каждый барьер, который перед ней возникает, выглядит крепким монолитом, а главное - создается впечатление, что еще не включала пятую скорость. Такой характеристики хозяевам турнира не дашь. Германия не была убедительной с Данией, едва не споткнулась о Швейцарию. Считаю, Юлиан Нагельсманн не создал команду, которая способна пройти столь грозного оппонента, а резкого прогресса от "манншафт" ожидать не стоит.

Максим Саливон

Испания - Германия, 2:1

Команда Луиса де ла Фуэнте остается сильнейшей сборной Евро по игре. Испания уверенно преодолевает каждый барьер, который перед ней возникает, выглядит крепким монолитом, а главное - создается впечатление, что еще не включала пятую скорость. Такой характеристики хозяевам турнира не дашь. Германия не была убедительной с Данией, едва не споткнулась о Швейцарию. Считаю, Юлиан Нагельсманн не создал команду, которая способна пройти столь грозного оппонента, а резкого прогресса от "манншафт" ожидать не стоит.

Франция - Португалия, 0:1

Встреча финалистов Евро-2016 может получиться такой же, как... именно тот финал. И тогда, и сейчас "ле блё" являются лидерами котировок. Но такой "мертвой" Франции, как нынешняя команда Дидье Дешама, припомнить трудно. Один гол собственными ногами на турнире, да и тот - забитый с пенальти - это что? Не думаю, что вдруг проснется Килиан Мбаппе, и "галльские петухи" расправят крылья. Португалия сильнее по показателям командной игры, и этот достаточно эффективный механизм не портит даже откровенная серость одного из двух бывших королей мирового футбола.