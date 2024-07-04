Сборная Португалии — сборная Франции: анонс четвертьфинального матча Евро-2024

5 июля сборная Португалии сыграет против национальной команды Франции в четвертьфинале чемпионата Европы 2024 года по футболу. Матч пройдет на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Начало — в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Португалии

Криштиану Роналду и компания выиграли свою группу, в которой им противостояли Турция, Грузия и Чехия. Причем грузинам португальцы уступили (0:2), однако этот матч не имел для них, в отличие от соперников, ни малейшего турнирного значения.

На первой стадии плей-офф команда Роберто Мартинеса сражалась за путевку в четвертьфинал со Словенией. И хотя на бумаге Португалия была безоговорочным фаворитом, на деле андердог создал немало проблем.

Интересно, что во время игры со Словенией Криштиану Роналду не реализовал пенальти, однако в послематчевой серии он искупил свою вину. Впрочем, главным героем того матча стал голкипер португальцев Диогу Кошта, не пропустивший ни одного мяча. Как следствие, 0:0 в основное время, 3:0 по пенальти и словенцы уехали домой.

Сборная Франции

Действующие вице-чемпионы мира свой квартет, в котором соревновались с Австрией, Нидерландами и Польшей, выиграть не смогли, поскольку одержали победу только над австрийцами (1:0) в стартовом туре, а в двух других поединках набрали только по одному зачетному баллу.

Впрочем, это никак не помешало подопечным Дидье Дешама справиться с Бельгией (1:0) в 1/8 финала. В отличие от австрийцев, сенсационно ставших победителями группы, французы в 1/8 финала. И только турнирная сетка, в которую они попали, на первый взгляд кажется очень непростой.

Победитель противостояния между Португалией и Францией сыграет в полуфинале против сильнейшего в паре Испании и Германии. И суперкомпьютер Opta Analyst именно немцев и испанцев считает главными претендентами на чемпионский титул.

История встреч

Сборные Португалии и Франции за всю историю провели 28 матчей. Историческое преимущество полностью на стороне французов: они выиграли 19 матчей при шести поражениях. Три встречи завершились ничейным результатом.

Эти команды неоднократно встречались на чемпионатах Европы, однако это будет их первая личная игра в 1/4 финала континентального первенства. Если говорить о стадии плей-офф, то в предыдущий раз французы и португальцы мерились силами в финале Евро-2016, когда европейские селесао под руководством Фернанду Сантуша жирными буквами вписали свою страну в историю турнира.

Список вызванных футболистов

Португалия

Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон), Руй Патрисиу (Рома).

Защитники: Антониу Силва (Бенфика), Данило Перейра, Нуну Мендеш (оба — ПСЖ), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Гонсалу Инасиу (Спортинг), Жоау Канселу (Барселона), Нелсон Семеду (Вулверхэмптон). Диаш (Манчестер Сити).

Полузащитники: Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Невеш (Бенфика), Жуан Палинья (Фулгэм), Отавио (Ан-Наср), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ).

Нападающие: Бернарду Силва (Манчестер Сити), Криштиану Роналду (Аль-Наср), Диогу Жота (Ливерпуль), Франсишку Консейсан (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Фелиш (Барселона), Педру Нету (Вулверхэмптон), Рафаэль Леау (Милан).

Франция

Вратари: Альфонс Ареоля (Вест Хэм), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ланс).

Защитники: Жонатан Клосс (Марсель), Тео Эрнандес (Милан), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Ферлан Менди (Реал), Бенжамен Павар (Интер), Уильям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Бавария).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Нголо Канте (Аль-Иттихад), Адриен Рабьо (Ювентус), Орельен Тчуамэни (Реал), Варрен Заир-Эмери (ПСЖ), Кингсли Коман (Бавария) (ПСЖ), Маркус Тюрам (Интер).

Нападающие: Антуан Гризманн (Атлетико), Брэдли Баркола (ПСЖ), Оливье Жиру (Милан), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Ориентировочные составы

Португалия: Кошта — Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш — Бруну Фернандеш, Пальинья, Витинья — Бернарду Силва, Леау — Роналду.

Франция: Меньян — Кюнде, Упамекано, Салиба, Эрнандес — Тчуамэни, Канте — Дембеле, Гризманн, Барколя — Мбаппе.

Цифры и факты

Победитель этой пары 9 июля сыграет в Мюнхене в полуфинале с Испанией или Германией.

Для Криштиану Роналду это шестой чемпионат Европы. Ему принадлежат рекорды по количеству голов (14) и числу матчей (29) в финальных стадиях.

Франция не знает горечи поражений в течение семи встреч (четыре победы, три ничьих). Последними её 23 марта обыгрывали немцы. Это единственное поражение французов в последних 12 матчах (семь побед, четыре ничьи).

Французы являются двукратными чемпионами Европы (1984 и 2000). "Трехцветные" играют в финальной стадии в 11-й раз и не пропустили ни одного Евро с 1988 года.

Евро-2024 – девятый чемпионат Европы для сборной Португалии. На всех девяти турнирах команда, по меньшей мере, выходила из группы. До финала доходила дважды, однажды победила.

После победы со счетом 2:0 в товарищеском матче на "Парк-де-Пренс" в апреле 1975 года португальцы не могли победить французов более 40 лет.

До финала Евро-2016 Франция выиграла у Португалии десять матчей подряд.

Португалия и Франция сыграли 2:2 в третьем туре группового этапа Евро-2020 на "Пушкаше Арене" в Будапеште. Три из четырех голов были забиты с пенальти.

В 6 последних играх французы пропустили только однажды, и то с пенальти.

Во всех четырех поединках сборной Франции на Евро-2024 было забито не больше двух голов

Где смотреть

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Коэффициенты от Фавбет

Победа Португалии — 3,50;

Ничья — 3,10;

Победа Франции — 2,46.

Прогноз Чемпиона

Победа Франции — 0:1.