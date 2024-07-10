Апельсиновый феномен. Почему Гакпо — воплощение новой тенденции на Евро-2024

Дортмунд примет второй полуфинал чемпионата Европы по футболу-2024, в котором Нидерланды оспорят право сыграть в решающем матче турнира с Англией. Перед стартовым свистком в составе обеих команд выделяется один футболист и никаких проблем с выбором быть не может.

Коди Гакпо проводит лучший отрезок в карьере, по меньшей мере, в составе сборной своей страны. Форвард английского Ливерпуля угрожает воротам соперников и создает опасность у владений оппонентов для своих партнеров в каждом матче. Теперь Гакпо будет одним из решающих факторов в формировании результата поединка нидерландцев с "тремя львами". Чем же берет свое этот парень и как стал той фигурой на турнире, на которую не обращать внимания давно невозможно?

Наиболее яркий "оранжевый"

Сборная Нидерландов ехала на Евро-2024 в статусе команды, которую к главным претендентам на победу относили разве что неисправимые оптимисты среди ярых болельщиков "оранье". Наибольшим аргументом по поводу вероятного раннего вылета земляков Денниса Бергкампа был кадровый фактор. Как и те же Италия или Бельгия, по силе состава Нидерланды в самые заметные команды на турнире точно не принадлежали.

Однако именно благодаря таким футболистам как Гакпо, Нидерланды оказались уже среди четырех лучших. Коди, а также, в первую очередь, Хави Симонс, Дензел Думфрис и Йерди Схаутен, сыграли гораздо качественнее, чем от них ожидали, что позволило "оранжевым" удивить скептиков. Но лучший нидерландец известен всем — и это герой этого повествования.

По следам Индзаги-старшего, или тот, кто постоянно ищет щель на половине соперника

Коди Гакпо не назовешь типичным вингером. В некоторых аспектах игры он любит действовать "на грани". Гакпо не отказывается от жестких стыков. А еще стиль Коди точно нравится тому, кто в не очень далеком прошлом предпочитал "жизнь в офсайде" — речь о знаменитом итальянце Филиппо Индзаги.

Дело в том, что с начала Евро-2024 никто не попадал в положение вне игры чаще, чем сборная Нидерландов — речь уже о 13 разах. И лидером своего коллектива по этому показателю является именно Гакпо (6). А наиболее часто за спинами защитников оставался тот, кто турнир уже покинул — Криштиану Роналду (8).

Наибольшая угроза оппонентам в составе "оранье"

Еще перед четвертьфинальным поединком с Турцией Гакпо делил лидерство по важному показателю. Вместе с защитником как раз " янычар " Ферди Кадиоглу Коди был лидером первенства Старого Света - 2024 по созданным моментам по игре . Их у обоих футболистов было по 11. По итогам победного матча Гакпо защитник Фенербахче обошел.

Неудивительно, что Коди имеет поул-позишн и в другом важном аспекте. У Гакпо лучшая реализация на соревновании. По такому показателю, как xG, у него 0,9 ожидаемого взятия ворот, в то время как забивал он уже три раза (+2,1).

Коди играет на команду: Гакпо сумел добавить в компоненте, который приблизил его к лучшим вингерам мира

Когда в январе 2023 Коди переходил из нидерландского ПСВ в Ливерпуль, пессимистических прогнозов относительно его будущего хватало. В экспертной среде признавших — Гакпо умеет создавать опасность благодаря таким качествам, как дриблинг, кроссы, завершению атак и пониманию командной игры у ворот соперников, однако он не был готов прессинговать — было много.

Последнее — одна из главных задач, возлагавшаяся на фланговых нападающих "красных" эпохи Юргена Клоппа. Именно поэтому поначалу о вытеснении из состава того же Диога Жоты не могло быть и речи. Однако со временем Гакпо доказал, что непреодолимых барьеров для него нет. И сегодня он успешно сводит на нет начинания соперника кое-где еще в зародыше.

Не признающий авторитетов: Гакпо — это о том, каким будет будущее в международном футболе

Евро-2024 уже стал турниром, похоронившим надежды миллионов поклонников признанных звезд, делавших погоду, как на клубном уровне, так и на главных турнирах с участием сборных, годами. Криштиану Роналду, Лерой Сане, Килиан Мбаппе — лишь наиболее очевидные примеры футболистов, не сумевших показать на ЧЕ и половины своего потенциала, устав ли после тяжелого клубного сезона, не выдержав ли психологической нагрузки. В финальных частях соревнований для сборных теперь все чаще на первый план будут выходить те, кто на клубном уровне по тем или иным причинам был не столь ярким.

Изменения происходят быстро, а история пишется на виду. Коди Гакпо – пример тех еще вчера неочевидных звезд нового поколения, которые будут диктовать моду в футболе в ближайшие годы. Впрочем, учитывая стремительный прогресс нидерландского вингера, удивляться, если он замахнется на нечто большее, чем статус одного из лучших, не стоит.