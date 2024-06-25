Англия и Словения расписали нулевую ничью в 3 туре Евро-2024

Сборная Англии сыграла вничью со Словенией в матче 3-го тура Евро-2024.

Матч завершился со счётом 0:0.

Первый тайм ознаменовался тотальным преимуществом Англии. В первую очередь, территориальной, ведь мяч лишь изредка покидал половину поля Словении. Но когда это случалось, словаки показывали, что они будут делать все, чтобы обрадовать земляков на День независимости.

Вторая половина игры также прошла под диктовку англичан под аккомпанемент редких контрвыпадов словенцев. Впрочем, ни одной из команд так и не удалось убрать нули из табло.

Чемпионат Европы-2024, Германия.

Группа C, 3 тур, 25 июня

Англия – Словения 0:0

Англия: Пикфорд, Триппье, Геи, Стоунз, Уокер, Райс, Галлагер, Фоден, Беллингем, Сака, Кейн.

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Корничник, Млакар, Елсник, Гнезда Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар.

Эта ничья позволила Англии выиграть группу С. А вот Словения осталась третьей.

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