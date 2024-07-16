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УЕФА представила символическую сборную Евро-2024

Игорь Чернявский — 16 июля, 16:00
УЕФА представила символическую сборную Евро-2024

Эксперты УЕФА определились с символической сборной лучших игроков чемпионата Европы-2024.

Об этом организаторы турнира сообщили на своих официальных ресурсах.

Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА

Вратарь: Майк Меньян (Франция);

Защитник: Марк Кукурелья (Испания), Уильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Кайл Уокер (Англия);

Полузащитники: Фабиан Руис, Родри, Дани Ольмо (все – Испания);

Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямал (оба - Испания).

Максим Саливон, который составлял символическую сборную по версии Чемпиона, согласен с тотальной доминацией испанцев, но в отличие от УЕФА добавил в состав представителей Нидерландов и Грузии.

А вот символическая сборная от статистического портала Sofascore очень удивила и даже возмутила болельщиков, которые не согласны с отсутствием лучшего игрока турнира.

Кукурелья Родрі Саліба Фабіан Руїс Збірна Іспанії з футболу збірна Англії з футболу Збірна Франції з футболу Мануель Аканджі Євро-2024 Збірна Швейцарії з футболу Джамал Мусіала Кайл Вокер Майк Меньян Дані Ольмо Ніко Вільямс Ламін Ямал

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