Марсель подтвердил достижение принципиальной договоренности с Де Дзерби

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби достиг принципиальной договоренности с французским Марселем.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с наставником не подписан, однако клуб работает над тем, чтобы официально оформить приход итальянского специалиста.

После завершения сезона-2023/24 Де Дзерби покинул Брайтон. Он работал с "чайками" с сентября 2022 года. В прошлом сезоне команда заняла 11 место в чемпионате Англии.

Отметим, что Роберто в 2021-2022 годах возглавлял Шахтер, с которым выиграл Суперкубок Украины.