Эксфутболист сборной Украины получил гражданство России

Бывший футболист сборной Украины по футболу Дмитрий Иванисеня, ныне выступающий в Крыльях Советов из Самары, получил российское гражданство.

Об этом сообщают РосСМИ.

Иванисеня подписал 3-летний контракт с российским клубом в июле 2021 года. После начала полномасштабного вторжения в Украину игрок не играл за самарскую команду, однако через 4 месяца он возобновил свои выступления за Крылья Советов.

В Украинской Премьер-лиге Дмитрий выступал в составе Мариуполя и Зари. Также Иванисеня провел 1 игру за сборную Украины в ноябре 2019 против Эстонии (1:0).