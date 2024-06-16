Беллингем установил рекорд на Евро-2024
— 16 июня, 23:20
Полузащитник Реала и сборной Англии Джуд Беллингем стал первым европейским футболистом в истории, сыгравшим на трех крупных турнирах к своему 21-летию.
Об этом сообщает ESPN.
Футболист вышел в стартовом составе на матч против Сербии в первом туре чемпионата Европы-2024. Также он выступал на Евро-2020 и на чемпионате мира 2022 года.
В группу с англичанами и сербами также попали Дания и Словения. Они уже сыграли матч между собой, завершившийся вничью .
Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.