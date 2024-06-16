Беллингем установил рекорд на Евро-2024

Полузащитник Реала и сборной Англии Джуд Беллингем стал первым европейским футболистом в истории, сыгравшим на трех крупных турнирах к своему 21-летию.

Об этом сообщает ESPN.

Футболист вышел в стартовом составе на матч против Сербии в первом туре чемпионата Европы-2024. Также он выступал на Евро-2020 и на чемпионате мира 2022 года.

Jude Bellingham becomes the first European player to play at three major international tournaments before turning 21:



🏆 EURO 2024

🏆 World Cup 2022

🏆 EURO 2020 pic.twitter.com/CezVyxr82w — ESPN FC (@ESPNFC) June 16, 2024

В группу с англичанами и сербами также попали Дания и Словения. Они уже сыграли матч между собой, завершившийся вничью .

Напомним, Евро-2024 проходит с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи континентального первенства будут принимать 10 городов: Берлин, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.