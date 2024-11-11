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Довбик получил Трофей Пичичи лучшему бомбардиру Ла Лиги

Олег Дідух — 11 ноября 2024, 17:23
Довбик получил Трофей Пичичи лучшему бомбардиру Ла Лиги
Артем Довбик
Getty Images

Форварду Ромы и сборной Украины Артему Довбику сегодня, 11 ноября, вручили Трофей Пичичи, который он завоевал еще в прошлом сезоне в составе Жироны.

Об этом сообщила Marca, которая ежегодно присуждает данную награду лучшему бомбардиру сезона в элитном дивизионе чемпионата Испании.

Представители издания прибыли в Рим и передали Довбику кубок, который вручается еще с 1929 года.

Напомним, в сезоне-2024/24 Довбик отличился 24 голами в 36 матчах чемпионата Испании за Жирону, опередив в бомбардирской гонке Ла Лиги на один мяч норвежца Александера Серлота. Летом 2024 года 27-летний украинец перешел в Рому за 30,5 миллионов евро.

Напомним, сегодня, 11 ноября, римский клуб объявил об увольнении главного тренера команды Ивана Юрича.

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