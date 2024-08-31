Долганский: Задача Ворсклы на сезон — выйти в еврокубки

Главный тренер полтавской Ворсклы Сергей Долганский прокомментировал ничью с львовскими Карпатами (1:1) в 5-м туре Украинской Премьер-лиги.

Слова 49-летнего специалиста с послематчевой пресс-конференции передает корреспондентка Чемпиона Соломия Романчук.

"В раздевалке у нас была тишина. Я понимаю, что мои игроки недовольны. От нас ушло 9 футболистов, пришли новые, поэтому атмосфера уверенности коллектива только формируется. Мои игроки совершают несколько таких ошибок, которые создают опасность у наших ворот. После этого им нужно время, чтобы отпустить такую ситуацию. Это не первая такая игра, есть то, что имеем, мы работаем над ментальностью, уверенностью".

Также наставник полтавчан назвал задачу, стоящую перед командой на текущий сезон УПЛ.

"Руководство озвучило, это еврокубки. Верю ли, что мы сможем эту задачу выполнить? Я говорю всем игрокам, что цель нужно ставить, потому что без нее нет смысла играть. Если у тебя есть цель, то ты к чему-то стремишься. Поэтому нужно ставить максимальную цель. Достигнем или нет — будет видно в конце нашего пути, но его еще предстоит пройти и сделать максимум", — сказал Долганский.

Отметим, что после четырех сыгранных матчей Ворскла имеет в активе 7 очков и занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре подопечные Долганского сыграют 14 сентября в Полтаве против львовского Руха.