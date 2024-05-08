Луческу может вернуться в Динамо — источник

Бывший главный тренер Динамо Мирча Луческу может вернуться в киевский клуб на должность генерального директора.

Об этом сообщает румынское издание GSP .

По информации источника, 78-летний специалист уже получил предложение и серьезно его обдумывает. Также в услугах Луческу заинтересован Рапид Бухарест, предлагающий ему работу тренером. Однако GSP уточняет, что с учетом варианта с Динамо шансы Рапида на успех не велики.

Отметим, Луческу возглавлял "бело-синих" с июля 2020 года по ноябрь 2023 года. В дебютном сезоне тренер выиграл чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

Ранее мы сообщали, что Луческу посетил тренировку киевлян. Также, румынец присутствовал на матче Динамо - Полесье (3:0) в УПЛ.