Динамо — Партизан: анонс матча квалификации Лиги чемпионов

23 июля киевское Динамо сыграет против сербского Партизана в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет на "Арене Люблин" в польском Люблине. Начало — в 21:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Вновь проиграв Шахтеру в чемпионской гонке, "бело-синие" вынуждены были довольствоваться серебряными медалями Украинской Премьер-лиги и попытаются выйти в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы через сито квалификации. В последний раз им удавалось это сделать в 2020 году, когда команду возглавил Мирча Луческу. Правда, тогда Динамо стартовало с третьего отборочного раунда, а не второго.

Команда Александра Шовковского готовилась к новому сезону на учебно-тренировочном сборе в Австрии, где провела пять контрольных матчей. Сначала сыграла вничью с немецкими Падерборном (0:0) и Шальке (2:2), затем победила датский Брондбю (4:0) и южноафриканский Мамелоди Сандаунс, а в заключительном спарринге уступила немецкому Униону из Берлина (2:3).

ФК Динамо Киев

Во время летнего трансферного окна Динамо мощно усилилось, подписав талантливых лидеров Днепра-1 Александра Пихаленка и Валентина Рубчинского, Максима Брагару из Черноморца, а также арендовав колумбийца Брайана Себальоса из бразильской Форталезы. Так что киевляне однозначно попытаются прервать гегемонию Шахтера в Украине и снова навести шороху на международной арене.

Однако Брагару и Рубчинский отправились на Олимпийские игры, где будут защищать цвета сборной Украины U-23. Впрочем, даже без них подопечные Шовковского вполне могут рассчитывать на положительный исход предстоящего противостояния.

Партизан

Сербские "могильники" из Белграда также стали вице-чемпионами своей страны, отстав на семь очков от Црвены Звезды. Последний раз Партизан выигрывал чемпионский титул еще в сезоне-2016/17, поэтому его болельщики ждут новое "золото" еще дольше киевлян.

Лучшим достижением Партизана в еврокубках является финал Кубка европейских чемпионов в сезоне-1965/66, где он уступил мадридскому Реалу со счетом 1:2. Однако с тех пор прошло уже почти 60 лет и сейчас этот клуб выступает значительно, гораздо скромнее.

Во время подготовки к сезону Партизан ездил в Москву на турнир под названием "Братский кубок, где играл с российскими клубами. Да и сербские болельщики неоднократно выражали свою приверженность России и президенту Владимиру Путину. Поэтому мотивация выбить на турнирном пути этот клуб должна переполнять футболистов Динамо.

Товарищеский матч между московским Локомотивом и Партизаном ФК Партизан

19 июля Партизан стартовал в чемпионате, одержав минимальную победу над Напредаком (1:0) в первом туре сербской Суперлиги. На матче в Люблине будут закрыты гостевые трибуны, так что надеемся, что сербские болельщики не испортят атмосферу на стадионе своим присутствием.

История встреч

Противостояние между Динамо и Партизаном насчитывает четыре поединка. Впервые команды пересекались в 1976 году, когда Динамо сначала одержало гостевую победу со счетом 2:0, а затем разгромило сербов дома — 3:0.

Через 41 год, в 2017 году, судьба свела команды на групповом этапе Лиги Европы. Тогда Динамо одержало непростую победу на выезде (3:2), а дома забило четыре мяча, пропустив в ответ лишь один.

Где смотреть

Смотреть матч Динамо — Партизан онлайн в Украине можно будет на телеканале 2+2.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Волошин, Ярмоленко, Ванат.

Партизан: Йованович — Филиппович, Антич, Муякич, Маркович, Захид, Арриага, Трифунович, Николич, Калулу, Салданья.

Коэффициенты от Фавбет

Победа Динамо — 1,58;

Ничья — 4,15;

Победа Партизана — 5,40.

Прогноз Чемпиона

2:0 — победа Динамо.