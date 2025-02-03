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Динамо отказалось продавать украинского вингера в английский клуб

Олексій Мурзак — 3 февраля 2025, 16:57
Динамо отказалось продавать украинского вингера в английский клуб
Назар Волошин
ФК Динамо Київ

Полузащитник Динамо Назар Волошин на правах аренды мог продолжить карьеру в Сандерленде.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, представитель Чемпионшипа рассчитывал взять 21-летнего вингера в аренду с обязательной опцией выкупа в случае выхода клуба в Английскую Премьер-лигу.

Впрочем, предложение английского клуба вице-чемпиона Украины не устроило.

Ранее стало известно, что Назар Волошин на днях подпишет новый долгосрочный контракт с Динамо.

Также сообщалось, что Вулверхэмптон и киевское Динамо не смогли договориться о трансфере хавбека "бело-синих" Владимира Бражко.

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