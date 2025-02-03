Динамо отказалось продавать украинского вингера в английский клуб

Полузащитник Динамо Назар Волошин на правах аренды мог продолжить карьеру в Сандерленде.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, представитель Чемпионшипа рассчитывал взять 21-летнего вингера в аренду с обязательной опцией выкупа в случае выхода клуба в Английскую Премьер-лигу.

Впрочем, предложение английского клуба вице-чемпиона Украины не устроило.

Ранее стало известно, что Назар Волошин на днях подпишет новый долгосрочный контракт с Динамо.

Также сообщалось, что Вулверхэмптон и киевское Динамо не смогли договориться о трансфере хавбека "бело-синих" Владимира Бражко.