Динамо с голами Буяльского и Брагару одолело Зорю в 6 туре УПЛ

Киевское Динамо обыграло луганскую Зорю в 6 туре чемпионата Украины.

Матч завершился со счётом 2:0.

Первый тайм прошел при преимуществах столичного клуба, однако ударам Андрея Ярмоленко и Владислава Ваната не хватало точности.

Вторая половина встречи началась с атак бело-синих, которые смогли открыть счет на 67-й минуте игры. Капитан Динамо Виталий Буяльский в центре штрафной завершил прострел Константина Вивчаренко (1:0).

Удвоил преимущество киевлян 22-летний Максим Брагару, ворвавшийся в штрафную Зари с фланга и пробивший в дальний угол ворот Никиты Турбаевского (2:0). Для полузащитника – это дебютный гол за киевлян.

Киевляне благодаря победе набрали максимальное количество очков в 4 матчах – 12 и занимают второе место в турнирной таблице. Заря с 9 баллами занимает шестое место.

Чемпионат Украины – УПЛ

6 тур, 14 сентября

Заря (Луганск) – Динамо (Киев) 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 67 Буяльский, 0:2 – 78 Брагару

Заря: 30. Турбаевский, 55. Джордан, 32. Тронтель (99. Вакула, 70), 21. Башич, 15. Дришлюк, 8. Хахлев (97. Кораблин, 77), 22. Мичин, 47. Вантух, 7. Антюх, 70. Кирюханцев (10. Жуниор Рейс, 61), 28. Будковский (к) (11. Ндур, 77).

Динамо: 1. Бущан, 24. Тимчик, 40. Беловар, 6. Бражко, 2. Овчаренко (44. Дубинчак, 75), 76. Пихаленок (10. Шапаренко, 65), 91. Михайленко (28. Себальос, 90+ 1), 7. Ярмоленко (9. Волошин, 65), 29. Буяльский (к), 22. Кабаев (45. Брагару, 75), 11. Ванат.

Предупреждение: Мичин (87) – Овчаренко (39).

Следующий матч киевляне сыграют 18 сентября против Ворсклы, Заря 23 сентября встретится с Колосом.

Напомним, накануне лидер чемпионата Александрия сенсационно не смогла обыграть киевскую Оболонь, которая сейчас занимает последнюю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 2 очка после 4 поражений и ничьей.