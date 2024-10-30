Динамо в дополнительное время дожало Ворсклу в Кубке Украины

Киевское Динамо на выезде обыграло полтавскую Ворсклу в матче 1/8 финала Кубка Украины.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1, так что судьба игры решилась в овертайме, где гости смогли дожать соперников – 2:1.

Счет во встрече открыли полтавчане. Кане разогнал стремительную контратаку, после чего отдал передачу на левый фланг Корниенко, прострелившего в штрафную на Иеде, последний не без везения обыграл голкипера Динамо (1:0).

Киевляне почти сразу восстановили равновесие в игре. Арбитр назначил пенальти за фол Скляра на Волошину. Одиннадцатиметровый реализовал анамский форвард Динамо Эдуардо Герреро (1:1). Этот гол стал дебютным для нападающего киевлян.

В первом экстратайме киевляне смогли дожать соперника. Волошин после розыгрыша углового нанес мощный удар из-за пределов штрафной, Исенко не смог усмирить мяч, а Ванат был первым на добивании (1:2).

Кубок Украины

1/8 финала, 30 октября

Ворскла (Полтава) – Динамо (Киев) 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 26 Иеде, 1:1 – 31 Герреро (пен), 1:2 – 99 Ванат

Ворскла: 7.Исенко, 4.Пердутая (к), 44.Хрипчук, 11.Кане, 25.Гучек, 6.Скляр, 38.Челядин (15.Кулаковский, 90+4), 29.Бацула (5.Черноморец, 105), 22. Ковталюк (30. Нестеренко, 73), 77. Иеде (19. Изотов, 105), 9. Корниенко (80. Ндукве, 59).

Динамо: 35.Нещерет, 20.Караваев, 23.Малиш (32.Михавко, 106), 3.Дячук, 2.Вивчаренко (44.Дубинчак, 91), 91.Михайленко (29.Буяльский, 84), 1 (к) (6.Бражко, 65), 9.Волошин, 15.Рубчинский, 45.Брагара (22.Кабаев, 65), 39.Герреро (11.Ванат, 84).

Предупреждены: Пердута (90) – Дячук (75), Дубинчак (108).

В преддверии Полесья в тяжелом матче смогло победить Кривбасс. В других матчах 1/8 финала Александрия одолела ЮКСА, Буковина на последних минутах победила Пробой Городенко.