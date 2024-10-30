Полесье в тяжелом матче победило Кривбасс и вышло в 1/4 финала Кубка Украины

В среду, 30 октября, на "Центральном стадионе" в Житомире состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором местное Полесье принимало Кривбасс.

Матч завершился победой житомирского клуба со счётом 2:1.

Подопечные Юрия Вернидуба первыми открыли счет во встрече благодаря голу Задераки. Однако, к сожалению, для криворожского клуба соперник восстановил паритет за две минуты до завершения первого тайма – мяч на счету Чоботенко.

Во втором тайме обе команды демонстрировали ровный футбол, но второй раз забить повезло подопечным Имада Ашура, когда на 72-й минуте отличился Алексей Гуцуляк. Кривбасс имел хороший шанс хотя бы перевести игру в экстра-таймы, но после выполнения стандарта уже в добавленное время сравнять счет помешал каркас ворот.

Кубок Украины по футболу

1/8 финала, 30 октября

Полесье – Кривбасс 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 17 Задерака, 1:1 – 43 Чоботенко, 2:1 – 72 Гуцуляк

Предупреждение: 11 – Виале, 52 – Михайличенко

Напомним, в других матчах 1/8 финала Александрия одолела ЮКСА, Буковина на последних минутах победила Пробой Городенко.