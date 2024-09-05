Динамо объявило заявку на основной этап Лиги Европы

Динамо Киев опубликовало заявку на основной этап Лиги Европы сезона-2024/25.

Об этом сообщает сайт UEFA.

В список вошли 30 футболистов киевлян.

Заявка Динамо на Лигу Европы сезона-2024/25

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Игнатенко*

Защитники: Овчаренко, Дячук*, Попов, Караваев, Тимчик, Себальос, Михавко, Беловар, Дубинчак

Полузащитники: Бражко, Ярмоленко, Шепелев, Волошин*, Шапаренко, Рубчинский, Андриевский, Кабаев, Малыш*, Буяльский, Брагару, Пихалонок, Михайленко

Нападающие: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко*

Футболисты, отмеченные *, заявлены по списку Б. Клубы могут зарегистрировать неограниченное количество игроков по списку Б, если эти футболисты рождены 1 января 2003 или позже.

Напомним, что Динамо сыграет с Ромой Артема Довбика, Лацио, Реал Сосьедадом, Гоффенгаймом, Галатасараем, Викторией Пльзень, Ференцварошем и РФШ в основном этапе ЛЕ.