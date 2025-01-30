Хлопнули дверью: Динамо победило РФШ в последнем матче в Лиге Европы

На стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге состоялся матч восьмого тура основного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором киевскому Динамо противостоял латвийский РФШ. Поединок завершился победой вице-чемпиона Украины со счетом 1:0.

Команда Александра Шовковского досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф, поэтому турнирной мотивации не имела. В то же время "бело-синим" было что доказывать – и себе, и болельщикам.

Первый тайм прошел при равной борьбе. На экваторе первой 45-минутки Владислав Ванат забил из офсайда, из-за чего взятие ворот не было засчитано.

РФШ ответил на эту атаку своим голевым моментом: Икауниекса головой пробивал под перекладину, но Нещерет спас Динамо, переведя мяч на угловой.

После перерыва долгое время команды также не могли отличиться голами. И все же на 76 минуте Александр Пихаленок получил мяч после серии рикошетов и отправил мяч в сетку ворот рижского клуба.

1:0 – в последнем туре основного этапа Динамо одержало первую победу в сезоне Лиги Европы, тем самым хлопнув дверью перед вылетом из турнира.

Лига Европы УЕФА 2024/25

8 тур, 30 января

Динамо – РФШ – 1:0

Гол: 1:0 – 76 Пихаленок

Динамо: Нещерет – Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Рубчинский (Саленко, 88), Михайленко, Пихаленок, Кабаев (Пономаренко, 86), Ванат, Ярмоленко (Волошин, 90).

РФШ: Ондоа – Липушчек, Пренга, Нжие (Мареш, 80), Одишария, Панич, Мархиев, Савальниекс (Силагадзе, 85), Зеленков (Лемаич, 80), Нджики (Куадьо, 46), Икауниекс.

И Динамо, и РФШ завершили нынешнюю еврокубковую кампанию, не сумев пробиться в плей-офф Лиги Европы. Жеребьевка стадии матчей на вылет состоится 31 января.