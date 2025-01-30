Лига Европы. Динамо Киев – РФШ 0:0: ОНЛАЙН

Киевское Динамо проведет матч с латвийским клубом РФШ в последнем туре основного этапа Лиги Европы сезона-2024/25.

Поединок состоится в четверг, 30 января, на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Чемпион" проведет для вас текстовый онлайн матча, начиная с 21:45 по Киеву.

1' Состав Динамо Старт: Нещерет, Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко, Рубчинский, Ярмоленко, Пихаленок, Кабаев, Ванат. Запас: Суркис, Игнатенко, Герреро, Брагару, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Пономаренко.

Отметим, что этот поединок не имеет никакого турнирного значения, ведь оба клуба досрочно вылетели из Лиги Европы.

РФШ по итогу семи матчей заработал 5 очков, а Динамо в предыдущей встрече с Галатасараем завоевали свое первое очко в ЛЕ.