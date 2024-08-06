Динамо Киев — Рейнджерс: онлайн-трансляция

Киевское "Динамо" играет против шотландского Рейнджерса в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Поединок проходит на "Арена Люблин" в одноименном польском городе.

Стартовые составы команд:

Динамо: Бущан, Овчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Пихалонок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат

Рейнджерс: Батленд, Тавернье, Суттар, Балогун, Йилмаз, Маккосленд, Диоманде, Баррон, Райт, Лоуренс, Дессерс

9' Николай Шапаренко пробивал из-за пределов штрафной, удар заблокирован. 7' Динамо выполняло угловой, однако в Бражко не удалось пробить на дальней стойке. 5' Ярмоленко простреливал с правого фланга, однако никто не отозвался на эту передачу. 3' Таварнье дважды по воротам пробивал, Бущан со второй попытки забрал мяч в руки. 1' Матч начался! Команды выходят на поле!

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединок в этой новости.

Накануне определилась заявка Рейнджерса на игру против "Динамо" в Лиге чемпионов.

Напомним, что Динамо во втором квалификационном круге ЛЧ разгромило Партизан по сумме двух матчей со счетом 9:2.