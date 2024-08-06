Динамо Киев — Рейнджерс: онлайн-трансляция
Киевское "Динамо" играет против шотландского Рейнджерса в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Поединок проходит на "Арена Люблин" в одноименном польском городе.
Стартовые составы команд:
Динамо: Бущан, Овчаренко, Попов, Михавко, Караваев, Бражко, Шапаренко, Пихалонок, Кабаев, Ярмоленко, Ванат
Рейнджерс: Батленд, Тавернье, Суттар, Балогун, Йилмаз, Маккосленд, Диоманде, Баррон, Райт, Лоуренс, Дессерс
Таварнье дважды по воротам пробивал, Бущан со второй попытки забрал мяч в руки.
Команды выходят на поле!
Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединок в этой новости.
Накануне определилась заявка Рейнджерса на игру против "Динамо" в Лиге чемпионов.
Напомним, что Динамо во втором квалификационном круге ЛЧ разгромило Партизан по сумме двух матчей со счетом 9:2.