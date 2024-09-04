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Динамо объявило о подписании нападающего Зари

Станіслав Лисак — 4 сентября, 19:57
Динамо объявило о подписании нападающего Зари
Едуардо Герреро
Динамо

Нападающий Зари и сборной Панамы Эдуардо Герреро стал игроком Динамо.

Об этом сообщает пресс-служба киевлян. Сумма трансфера не указана.

Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Игрок будет выступать под №39.

Напомним, "бело-черные" арендовали Герреро у израильского Маккаби Тель-Авив, а позже воспользовались опцией выкупа и оформили полноценный трансфер игрока. В сезоне-2023/24 Эдуардо провел за команду 33 матча, в которых забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

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Ранее киевляне узнали соперников на основном этапе Лиги Европы УЕФА. Подопечные Александра Шовковского встретятся с Ромой (Италия, на выезде), Лацио (Италия, дома), Ференцварошем (Венгрия, дома), Реал Сосьедадом (Испания, на выезде), Галатасараем (Турция, на выезде), Викторией , дома), Рижской футбольной школой (Латвия, дома), Гоффенгаймом (Германия, на выезде).

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