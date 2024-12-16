Динамо с голом Ваната обыграло Верес в 17 туре УПЛ

В понедельник, 16 декабря, киевское Динамо дома обыграло ровенский Верес в рамках 17 тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 1:0.

Столичный клуб открыл счет в середине первого тайма после идеально разыгранного штрафного удара. Александр Пихальнок отдал передачу и Виталия Буяльского, нашедшего разрезным пасом в штрафной Владислава Ваната – 22-летний нападающий в касание переправил мяч в ворота Андрея Кожухаря (1:0).

Для форварда это 10-й гол в текущей кампании. Пока он единолично возглавил список бомбардиров чемпионата.

Динамо уходит на зимний перерыв на первой позиции с 43 очками в активе. Вереск занимает 9-е место с 19 баллами.

Чемпионат Украины – УПЛ

17 тур, 16 декабря

Динамо (Киев) – Верес (Ровно) 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 23 Ванат

В преддверии житомирского Полесья дома обыграло донецкий Шахтер благодаря голу Богдана Михайличенко на 90-й минуте игры.