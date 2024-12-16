Динамо с голом Ваната обыграло Верес в 17 туре УПЛ
В понедельник, 16 декабря, киевское Динамо дома обыграло ровенский Верес в рамках 17 тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок завершился со счётом 1:0.
Столичный клуб открыл счет в середине первого тайма после идеально разыгранного штрафного удара. Александр Пихальнок отдал передачу и Виталия Буяльского, нашедшего разрезным пасом в штрафной Владислава Ваната – 22-летний нападающий в касание переправил мяч в ворота Андрея Кожухаря (1:0).
Для форварда это 10-й гол в текущей кампании. Пока он единолично возглавил список бомбардиров чемпионата.
Динамо уходит на зимний перерыв на первой позиции с 43 очками в активе. Вереск занимает 9-е место с 19 баллами.
Чемпионат Украины – УПЛ
17 тур, 16 декабря
Динамо (Киев) – Верес (Ровно) 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 23 Ванат
В преддверии житомирского Полесья дома обыграло донецкий Шахтер благодаря голу Богдана Михайличенко на 90-й минуте игры.