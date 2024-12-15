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Полесье с голом Михайличенко одолело Шахтер в 17 туре УПЛ

Олександр Булава — 15 декабря 2024, 19:57
Полесье с голом Михайличенко одолело Шахтер в 17 туре УПЛ

В воскресенье, 15 декабря, житомирское Полесье дома обыграло донецкий Шахтер в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги.

Поединок завершился со счётом 1:0.

В первом тайме имел возможность открыть счет в игре нападающий "волков" Алексей Гуцуляк. Форвард ворвался в штрафную, обыграв нескольких защитников, и нанес удар с близкого расстояния, который смог отбить голкипер "горняков" Дмитрий Ризнык. Через несколько минут вратарь снова вступил в игру, когда среагировал на курьезный вынес мяч от Педре Энрике.

На 45-й минуте Богдан Кушниренко нанес удар из-за пределов штрафной и попал в поперечину ворот Шахтера.

На старте второй половины игры гости активизировались. Однако в заключительной части атаки им не хватало точности.

Развязка матча произошла на 90-й минуте. Бристрич разрезным пасом нашел в штрафной Богдана Михайличенко, нанесшего точный удар в ближний угол ворот Ризныка (1:0).

Шахтер идет на зимний перерыв на третьей позиции с 33 очками в активе. Полесье занимает 5 место с 27 баллами.

Чемпионат Украины – УПЛ
17 тур, 15 декабря

Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк) 1:0.

Гол: 1:0 – 90 Михайличенко

Напомним, ранее Колосс на выезде обыграл Ингулец, а Движение сенсационно уступило Оболони.

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