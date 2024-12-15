Полесье с голом Михайличенко одолело Шахтер в 17 туре УПЛ
В воскресенье, 15 декабря, житомирское Полесье дома обыграло донецкий Шахтер в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги.
Поединок завершился со счётом 1:0.
В первом тайме имел возможность открыть счет в игре нападающий "волков" Алексей Гуцуляк. Форвард ворвался в штрафную, обыграв нескольких защитников, и нанес удар с близкого расстояния, который смог отбить голкипер "горняков" Дмитрий Ризнык. Через несколько минут вратарь снова вступил в игру, когда среагировал на курьезный вынес мяч от Педре Энрике.
На 45-й минуте Богдан Кушниренко нанес удар из-за пределов штрафной и попал в поперечину ворот Шахтера.
На старте второй половины игры гости активизировались. Однако в заключительной части атаки им не хватало точности.
Развязка матча произошла на 90-й минуте. Бристрич разрезным пасом нашел в штрафной Богдана Михайличенко, нанесшего точный удар в ближний угол ворот Ризныка (1:0).
Шахтер идет на зимний перерыв на третьей позиции с 33 очками в активе. Полесье занимает 5 место с 27 баллами.
Чемпионат Украины – УПЛ
17 тур, 15 декабря
Полесье (Житомир) – Шахтер (Донецк) 1:0.
Гол: 1:0 – 90 Михайличенко
Напомним, ранее Колосс на выезде обыграл Ингулец, а Движение сенсационно уступило Оболони.