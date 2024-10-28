Заря наказала игрока за отказ продлевать контракт

Один из лидеров луганской Зари Денис Антюх не будет играть за клуб из-за отказа продлить контракт.

Об этом сообщает ТаТоТаке.

Действующий контракт 27-летнего игрока действует до конца сезона. Футболист отказался продолжать соглашение, поэтому его отстранили от тренировок с первой командой и отправили в U19. Правда, позже его вернули к занятиям с основной командой благодаря юристу, но играть все равно не дадут.

Накануне Антюх пропустил матч против Левого берега (2:0). Тогда у Зари объяснили его отсутствие болезнью.

В текущем сезоне на его счету 5 результативных передач в 10 матчах.

Ранее сообщалось, что нападающий Зари Филипп Будковский стал лучшим бомбардиром луганского клуба в Украинской Премьер-лиге.