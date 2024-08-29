Де Росси сцепился с игроком Ромы на тренировке

Между главным тренером Ромы и полузащитником Брайаном Кристанте произошел конфликт на тренировке.

Об этом сообщил журналист RAI Аурелио Капальди.

Troppa tensione in casa Roma. Lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo un reciproco scambio di parole pesanti. Citato anche Paredes, considerato molto vicino al tecnico giallorosso. I particolari nei tg di @RaiSport e @RaiNews — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) August 28, 2024

По его информации, Де Росси и Кристанте обменялись грубыми словами и сцепились. Игрокам пришлось разнимать наставника и партнера.

Интересно, что Кристанте начинал играть за Рому тогда, когда Де Росси завершал свою карьеру. Они отыграли вместе 16 матчей.

AS Roma, lite tra De Rossi e Cristante: l'allenatore e il centrocampista arrivano alle mani



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Напомним, Рома неудачно стартовала в Серии А. В первых двух турах "волки" расписали нулевую ничью с Кальяри и потерпели поражение от Эмполи (1:2).

В воскресенье, 1 сентября, команде Де Росси предстоит противостояние с Ювентусом, который на старте сезона одержал две разгромные победы в двух матчах.