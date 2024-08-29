Де Росси сцепился с игроком Ромы на тренировке
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Между главным тренером Ромы и полузащитником Брайаном Кристанте произошел конфликт на тренировке.
Об этом сообщил журналист RAI Аурелио Капальди.
По его информации, Де Росси и Кристанте обменялись грубыми словами и сцепились. Игрокам пришлось разнимать наставника и партнера.
Интересно, что Кристанте начинал играть за Рому тогда, когда Де Росси завершал свою карьеру. Они отыграли вместе 16 матчей.
Напомним, Рома неудачно стартовала в Серии А. В первых двух турах "волки" расписали нулевую ничью с Кальяри и потерпели поражение от Эмполи (1:2).
В воскресенье, 1 сентября, команде Де Росси предстоит противостояние с Ювентусом, который на старте сезона одержал две разгромные победы в двух матчах.