Президент будет принимать решение, – Срна рассказал о предложении Ювентуса по Судакову

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна подтвердил информацию о том, что Ювентус намерен приобрести Георгия Судакова.

Об этом 42-летний хорват рассказал в интервью YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

Недавно появилось сообщение о том, что "старая синьора" начала переговоры с "горняками" и уже сделала первое предложение.

После матча с Динамо (2:2) в 26 туре УПЛ Срна сказал, что это действительно так, но этим вопросом занимается не он, а генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин.

"Не буду комментировать, потому что у нас этим занимается директор Палкин. Предложение, насколько я понимаю, есть. Президент будет принимать решение", – сказал Срна.

Легенда Шахтера также поделился информацией о ситуации вокруг Ефима Конопли, который, по слухам, отказался продлевать контракт с клубом, желая уехать за границу.

"У него еще есть контракт, поэтому он игрок Шахтера. Пока у него есть контракт, он игрок Шахтера".

Действующее соглашение 25-летнего правого защитника с "оранжево-черными" рассчитано до 30 сентября 2026 года.

Ранее Дарио Срна выразил уважение Динамо, которое, как он считает, полностью заслужило стать чемпионом Украины по итогам этого сезона.