Да здравствует Барселона: Хави попрощался с родным клубом

Напомним, что сегодня, 24 мая, стало известно, что Барселона уволила главного тренера.

Хави возглавил каталонцев в ноябре 2021 года. Под его руководством Барса одержала 89 побед, потерпели 29 поражений и 23 раза сыграли вничью. В сезоне-2022/23 Барселона выиграла Ла Лигу, но в текущей кампании не смогла завоевать ни одного трофея.