Да здравствует Барселона: Хави попрощался с родным клубом
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес попрощался с болельщиками каталонского клуба.
Ответное письмо испанский специалист написал в Instagram.
"Дорогие друзья, в воскресенье заканчивается мой этап во главе Барселоны. Всегда нелегко покидать клуб своей жизни. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь, которые всегда были рядом со мной. С воскресенья я стану еще одним фанатом на трибунах, то ли сейчас на Олимпийском стадионе, то ли через несколько месяцев на обновленном Камп Ноу.Я работал с великолепной группой игроков и замечательным персоналом. Благодаря всем им мы достигали поставленных целей, кульминацией которых стали победа в Лиге и Суперкубке прошлого года. В этом сезоне все пошло не так, как мы хотели, но мы отпустили это и помогли вырастить новое поколение молодых футболистов из Ла Масии, которые вдохновляют всех болельщиков Барселоны.Огромное спасибо всем. Болельщикам, игрокам, персоналу, работникам клуба, президенту, совету директоров, СМИ и всем, с кем я разделил этот путь за эти два с половиной сезона. Я желаю всего наилучшего клубу, который я ношу в своем сердце. Да здравствует Барса", - написал Хави.
Напомним, что сегодня, 24 мая, стало известно, что Барселона уволила главного тренера.
Хави возглавил каталонцев в ноябре 2021 года. Под его руководством Барса одержала 89 побед, потерпели 29 поражений и 23 раза сыграли вничью. В сезоне-2022/23 Барселона выиграла Ла Лигу, но в текущей кампании не смогла завоевать ни одного трофея.