Игрок сборной Грузии может перейти в Полесье

Полузащитник сборной Грузии Георгий Цитаишвили может стать игроком житомирского Полесья.

Об этом сообщает Georgian Footy.

Как отмечает источник, несмотря на слухи о переходе футболиста в турецкий Коньяспор, вингер станет игроком Полесья. Таким образом, в составе клуба он объединится с еще одним грузинским футболистом, Гиорги Майсурадзе, которого подписали ранее житомиряне.

Сообщается, что пока неизвестно будет ли это полноценный трансфер или только аренда.

Цитаишвили является питомцем киевского Динамо, в составе сборной Украины U-20 он стал победителем молодежного чемпионата мира 2019. Предыдущий сезон грузин провел на правах аренды в составе батумского Динамо. На Евро-2024 Георгий Цитаишвили отыграл за сборную Грузии четыре матча.

Напомним, ранее житомирский клуб объявил о подписании боснийского нападающего Любляна Адмира Бристрича.