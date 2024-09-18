60 лет без главного еврокубка: все о Болонье – первом сопернике Шахтера в обновленной ЛЧ

Первый оппонент донецкого Шахтера в обновленном формате Лиги чемпионов не играл в самом престижном евротурнире шесть десятков лет. Шесть из семи его чемпионств случились во время правления в Италии фашистского режима во главе с диктатором Бенито Муссолини.

К слову, сам Дуче был уроженцем именно региона Эмилья-Романья. Ему часто приписывают симпатии к "россоблу" и, в частности, определенную причастность партии к успехам команды в период правления режима. Да и стадион "Ренато Даль'Ара" был построен именно в период с 1925 по 1927 годы, а Муссолини руководил Италией, напоминаем, с 1922-го. Кстати, именно в 1927 году, когда стадион открылся, по приказу диктатора был создан и достаточно знаковый для Италии клуб из столицы под названием Рома, но о нем поговорим в октябре. Сейчас давайте перейдем к настоящему и сосредоточимся на Болонье. Хотя не можем не вспомнить, что больше, чем у Болоньи, скудетто в Италии только у Ювентуса, Интера, Милана и Дженоа, столько же – у Торино.

Нынешний владелец Джои Сапуто купил клуб 15 октября 2014 года, когда команда находилась в годовой командировке в Серию Б. Что интересно, 59-летнему канадцу также принадлежит основанный им клуб Монреаль (бывший Монреаль Импакт). У Сапуто есть династический семейный бизнес Saputo Inc. – это компания по переработке молочных продуктов, ставшая главным производителем моцареллы в Северной Америке. У него в принципе немало видов деятельности – можем привести еще должность независимого директора канадской транспортно-логистической компании TransForse, занимаемой с далекого 1996-го.

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К слову, Джои имеет итальянское происхождение – его отец иммигрировал из Сицилии в 1950-х. Сапуто является членом правления фонда итало-канадской общины. А еще он активно занимается борьбой с раком предстательной железы – очень важная и очень нужная деятельность.

Развитие клуба в Болонье шло постепенное. Это не было в стиле типичного денежного мешка, который стремится забрасывать всех долларами, евро и фунтами, собрав сливки футбольного мира. В принципе, Сапуто так говорил сразу: никаких громких обещаний об успехе здесь и сейчас. Даже со сроком в 10 лет попал в яблочко!

Еще интересный момент: вполне вероятно, что идея купить Болонью была вложена в голову Сапуто игроком Монреаля Марко Ди Вайо, до того много лет отдавшего Болонье. Сейчас прекрасный в прошлом форвард "россоблу" работает в клубе из Эмилии-Романьи спортивным директором.

Сверхважным, хоть и не единственным создателем прошлосезонного прыжка вверх смело можно назвать технического директора Джованни Сартори – бывшего футболиста ряда итальянских клубов и человека, который в свое время уже построил по-разному прекрасные Кьево и Аталанту. Его более чем 20-летнюю работу с "ослами" (которую он начал в роли тренера, но очень быстро нашел себе другую роль) до сих пор вспоминают с теплотой. Феноменальную историю пути команды из Серии В в Кубок УЕФА и предыдущих раундов Лиги чемпионов в начале нулевых окрестили как "Miracolo Chievo", то есть "Чудо имени Кьево".

В 2014 году Сартори пригласили в Бергамо. Это произошло за несколько месяцев до начала эры Сапуто в Болонье.

Аталанта же сезон-2013/2014 закончила на 11-м месте, и стремилась к началу новой эры под руководством Антонио Перкасси, за 4 года до того вторично занявшего роль президента клуба. Трансферная политика Сартори стала ключом к стремительному подъему бергамасков, и в ее рамках произошли, в частности, переезды на север Италии Руслана Малиновского и Виктора Коваленко – с разными успехами, конечно. Фройлер, Папа Гомес, Иличич, Де Рон и куча других фамилий – это его политика. К слову, переход Гомеса напрямую из Металлиста произошел в первое трансферное окно нового руководителя.

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Ну и Джан Пьеро Гасперини – это главная находка времен Сартори.

В Болонью синьор Джованни перебрался в мае 2022-го. Что интересно, примерно в то же время Джованни стал акционером клуба Clivense легендарного Сержио Пеллисье, который в мае 2024 сумел вернуть историческое название – Кьево Верона. Так что работает этот мужчина сразу на две работы, но клубы сейчас никак между собой не пересекаются, и роли у них у него разные.

В начале работы специалиста в Эмилии-Романьи тренером Болонье еще был Синиша Михайлович. Уже покойный легендарный экс-футболист, похоже, не слишком вписывался в видение нового руководителя. Его стиль игры и манеры общения с игроками – это немного не из современных стандартов. Но, к большому сожалению, через три месяца и 10 дней Михайлович ушел из жизни.

Выбор руководства Болоньи пал на Тьяго Мотту. Натурализованный итальянский бразилец к тому моменту уже имел опыты работы в юношеской команде ПСЖ (год), совсем короткий промежуток в хаотическом Дженоа и полноценный сезон со Специей, которую он смог спасти от вылета. Привлекал он своими попытками построить что-то интересное. Даже при составах, которые этому не очень способствовали. И первый сезон в новом клубе пошел на ознакомление с проектом, как и наоборот. Команда поднялась с 13-го места на 9-е, и алленаторе понял, какие изменения ему нужны в составе.

Клуб избавился от Марко Арнаутовича, Гари Меделя, Ерди Схаутена, Мусы Барроу, Роберто Сориано, Николоса Домингеса и еще целой груды игроков. Назвать это перестройкой и то будет мало, ведь пришли люди, которые и стали первыми скрипками – Риккардо Калафьори, Алекси Салемакерс и Ремо Фройлер. Последние двое – на правах аренды, первый в итоге команду оставил, а второго выкупили. Джошуа Зиркзе, тоже купленный уже в эру Сартори, после ухода Арнаутовича получил совсем другое количество игрового времени и гораздо более важную роль. Неочевидные направления работы типа Швейцарии и Шотландии принесли коллективу не только путевку в Лигу чемпионов, но и любовь едва ли не всех нейтральных болельщиков.

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Но Тьяго Мотта отправился в Ювентус. На его место пришел тренер с похожими взглядами на игру, но с тотальной неудачей в финалах – три из трех проигранных. Правда, стоит вспомнить, когда последний раз до того "фиалки" вообще до финалов доходили.

Винченцо Итальяно понимал, что в его распоряжении будет немного другой "материал": вместо вечно оттянутого форварда Зиркзе пришел другой нидерландец Даллинг из Тулузы, и здесь вспомним, что в команде есть и молодой аргентинец Сантьяго Кастро, которого Джошуа благословил на 9-й. Вместо Виктора Кристиансена – Жуан Миранда из Бетиса, вместо Салемакерса используются разные скандинавы – то датчанин Йенс Одгор, то швед Эспер Карлссон (кстати, по этому трансферу вопросов много, потому что денег выложили немало, а результата пока немного), которые до этого имели в команде совсем другие роли. Риккардо Калафьори по ролевой модели заменить фактически нереально, так что ничего подобного сейчас не используется.

Ну а такие люди как центрхавы Фройлер (да, это уже его второе сечение с Сартори) и Эбишер, а также важные защитники Штефан Пош, Джон Лукуми или Сэм Бейкема никуда не уходили. Как и голкипер Лукаш Скорупский и вечный правый вингер Риккардо Орсолини. Сюда и сверхумного центрхава, а иногда ошибочную "девятку" Льюиса Фергюсона, но шотландец до сих пор залечивает тяжелую травму. В оборону добавили Николо Казале из Лацио, не очень славящегося надежностью, а в дебютном матче против Комо еще и организовал автогол. Что касается схемы, то играет Болонья и дальше 4-3-3.

Пока в нынешнем сезоне "россоблу" не впечатляют. 4 матча – 3 ничьи с Удинезе, Эмполи и Комо и одно разгромное поражение от Наполи. В последней игре у Комо подопечные Итальяно едва спаслись после 0:2 – голы на счету уже упомянутого 19-летнего Кастро и 20-летнего англичанина Илинга-Джуниора, который был выкуплен у Ювентуса Астон Виллой и отправлен в такую знакомую Италию в аренду.

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Несмотря на все нюансы, синьор Винченцо настраивает тифози команды на позитив: " Команда должна совершенствоваться. В этих четырех матчах наша техническая эффективность была слишком низкой. Все команды на данный момент не идеальны, и мы не исключение. Я доволен настроением, которое показали вышедшие на замену игроки. Кастро и Илинг-Джуниор дали что-то дополнительное, чтобы помочь нам получить эту ничью.

Наш путь только начался; мы знаем, что нам нужно улучшить. Эта ничья – это инъекция уверенности перед нашим матчем Лиги чемпионов".

Что ж, посмотрим. Болонья является примером здорового и постепенного развития клуба, поэтому с готовностью верится, что и после очередной трансформации она продолжит играть на своем уровне. Одно но: после прошедшего сезона этот уровень в глазах ожидающих значительно вырос, а значит, задача у Итальяно труднее, чем у предшественников.

Глеб СКРИПЧЕНКО для Чемпиона