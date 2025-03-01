Международный совет футбола ввел новое правило для вратарей

Международный совет футбола (IFAB) ввел новое правило, которое вступит в силу в сезоне-2025/2026.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В случае, если голкипер будет держать мяч в руках более восьми секунд, судья будет назначать угловой удар для команды-соперницы. Отметим, что ранее, в случае задержки мяча вратарем более чем на шесть секунд, арбитр назначал свободный удар.

Кроме того, Международный совет футбола поддержал решение ФИФА протестировать нагрудные камеры, которые носят официальные лица матчей на соревнованиях ФИФА.

Ранее сообщалось, что IFAB одобрил дальнейшие испытания правил в контексте определения положения "вне игры". Предлагалось фиксировать офсайд только в том случае, если игрок в момента паса всем телом находится за линией последнего защитника, а не только отдельной частью.