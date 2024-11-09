Черноморец установил антирекорд по количеству поражений в УПЛ

Черноморец потерпел рекордное, 117-е поражение в Украинской Премьер-лиге.

Соответствующую статистику приводит сайт УПЛ.

Достижение со знаком "минус" было установлено в домашнем матче 13 тура чемпионата Украины против Ворсклы. Единственный гол во встрече на 79-й минуте забил Ндукве.

Интересно, что у полтавчан 116 поражений и вчерашний поединок был противостоянием двух команд с наибольшим количеством поражений в чемпионатах Украины.

Также, согласно статистике УПЛ, главный тренер Ворсклы Юрий Максимов одержал 80-ю победу, а Черноморец потерпел 20-е поражение с Александром Бабичем.