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Черноморец установил антирекорд по количеству поражений в УПЛ

Ігор Чернявський — 9 ноября 2024, 11:25
Черноморец установил антирекорд по количеству поражений в УПЛ
УПЛ

Черноморец потерпел рекордное, 117-е поражение в Украинской Премьер-лиге.

Соответствующую статистику приводит сайт УПЛ.

Достижение со знаком "минус" было установлено в домашнем матче 13 тура чемпионата Украины против Ворсклы. Единственный гол во встрече на 79-й минуте забил Ндукве.

Интересно, что у полтавчан 116 поражений и вчерашний поединок был противостоянием двух команд с наибольшим количеством поражений в чемпионатах Украины.

Также, согласно статистике УПЛ, главный тренер Ворсклы Юрий Максимов одержал 80-ю победу, а Черноморец потерпел 20-е поражение с Александром Бабичем.

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