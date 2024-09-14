Бисеклета 18-летнего Пшеничнюка решила судьбу матча Черноморца с Ингульцем в 6 туре УПЛ

Одесский Черноморец дома обыграл Ингулец из Петрова в 6-м туре чемпионата Украины.

Матч завершился со счётом 1:0.

В первом тайме выход сам на сам с голкипером не использовал нападающий хозяев Кирилл Попов, с ударом которого справился Алексей Паламарчук.

Во второй половине игры свои моменты упустил 30-летний нападающий Черноморца Алексей Хобленко. В то же время Ингулец пытался обострять игру со стандартов и навесами с флангов, однако их ударам не хватало точности.

Развязка игры наступила на последней минуте игры, после подачи углового мяч дошел до 18-летнего Александра Пшеничнюка, ударом через себя пробившего голкипера Ингульца.

"Моряки" благодаря победе набрали 6 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата. Ингулец с 3 баллами идет 14-м.

Чемпионат Украины — УПЛ

6 тур, 14 сентября

Черноморец (Одесса) - Ингулец (Петрово) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+5 Пшеничнюк

Черноморец: Рудько, Бутко, Скиба, Лацебидзе (46 Габелюк), Кисиль, Белошевский, Сигеев (77 Пшеничнюк), Васильев (46 Нето), Петряк (62 Янаков), Кайо Гомес, Попов (62 Хобленко)

Ингулец: Паламарчук, Дубилей, Шершень, Малый, Мельничук, Мохнатый (77 Резепов), Пятов, Сад (67 Лисняк), Богунов (46 Кисленко(89 Мисик)), Белоцерковец, Казак (90 Ситало)

Удаление: 90+3 Мельничук

Следующий матч Черноморец сыграет 21 сентября против Карпат, Ингулец на следующий день встретится с Вересом.