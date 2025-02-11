Пеп-сепаратист: как Гвардиола боролся за независимость Каталонии и проиграл
Ман Сити Пепа Гвардиолы сыграет сегодня против Реала, и в Испании снова вспоминают противоречивую политическую карьеру каталонского тренера.
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Триумф Испании на домашней Олимпиаде-1992 сдружил ту команду навсегда.
Альфонсо, Кико, Абелардо, Луис Энрике, Каньисарес до сих пор имеют общую группу в WhatsApp, где говорят обо всем – от футбола до внуков.
Был там и Пеп Гвардиола, но только до 2017 года.
"Я его удалил. Мне становится нехорошо, когда он плохо отзывается об Испании, – говорил Санти Каньисарес, – Я не знаю, когда его мозг мутировал. На Олимпиаде он был очень умеренным в этих вопросах. Он был в восторге от всех вызовов в сборную, не раз мы плакали вместе после неудач. Но сейчас все стало отвратительно, мы потеряли связь".
Референдум о независимости Каталонии от Испании – вот где произошел разрыв.
Гвардиола – каталонец, и один из самых известных, кто тогда поддержал сепаратистов. Каньисарес – уроженец Мадрида, считающий движение преступниками.
Видимо, им действительно слишком сложно найти общий язык.
Гвардиола не скандалит с бывшими друзьями, но и заднюю не дает:
"Я люблю Каталонию, свою страну, но я играл за Испанию, чувствую к ней привязанность и сохраняю хорошую память о наших матчах. Каньисарес и Альфонсо сейчас злые, но я хочу сказать, что всегда делал все возможное..."
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Ну да, каталонцы – не испанцы.
Это другой народ, проживающий компактно на северо-востоке Пиренейского полуострова, имеющий свой язык, культуру. Имел и государство, прежде чем в 1714-м король Филипп IV его завоевал.
11 сентября – день капитуляции – сейчас считается национальным Днем Каталонии. Это тогда они в последний раз имели независимость.
Как-то раз в 2012-м в этот день на улицах Барселоны собрался миллион людей, и с огромного экрана перед ними выступил из Нью-Йорка Гвардиола, представившийся "еще одним каталонцем".
Его притягивает эта тема прежде всего из-за воспитания и семейной истории. Прадед Пепа воевал за Республику и отправился в изгнание в 1939-м, а его отец Валенти разговаривал на каталанском вопреки закону.
Серьезно, в 1961-м правительство диктатора Франсиско Франко запретило публичное использование языка меньшинства. В ответ диссиденты в Барселоне организовали Òmnium Cultural – движение за сохранение. Оно просуществовало два года, прежде чем его закрыли, однако боролось так упорно, что в 1967-м Франко махнул рукой и вернул каталанскому его права.
Мало кто в те времена рисковал выступать против диктатора, но вся семья Гвардиолы была в Òmnium Cultural.
Каньисарес мог не заметить, но еще во время празднования победы в 1992-м, 21-летний Пеп держал в руках саньеру – флаг Каталонии.
Также его фраза о трофее: "Граждане Каталонии, он здесь" была отсылкой на каталонского политика Жузепа Тарадельяса, который в 1977-м вернулся из 25-летнего изгнания со словами: "Граждане Каталонии, я здесь".
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Футбол был рядом с этими процессами с самого их начала.
Сам девиз Барселоны "Més que un club" – "Больше чем клуб" – это о национализме.
Впервые Барсу обвинили в каталонском сепаратизме еще в 1925 году при Примо де Ривере.
Ее президент Жузеп Суньоль был видным политическим деятелем Республики, которого поймали и убили франкисты в 1936-м, не оставив даже могилы.
"Монжуик", где Барса играет последние 2 сезона, в 2001-м назван в честь Льюиса Кумпаньша – президента Женералитата, которого Гестапо выдало Франко в 1940-м, а тот расстрелял после получасового суда.
Страшно, правда?
Вот и каталонцам было страшно, поэтому после 1940-го клуб изменил философию, стал мультикультурным; подавал себя как мировой, а не национальный бренд. Это было выгоднее.
Вы же знали, что ключевую помощь в построении "Камп Ноу" Барсе оказал лично Франко? Да и сейчас продажи футболок в Китае бьют рекорды, чего бы ни случилось с клубом сепаратистов.
Хотите независимости Каталонии? Барса не будет осуждать вас, но и не поддержит. Такова позиция.
И никто из селебрити не был готов на большее, пока не появился Пеп.
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В 2015-м он баллотировался от сепаратистской UDC на последнем месте в списке, чтобы засвидетельствовать поддержку.
Далее на митинге 12 июня 2017-го Гвардиола на трех языках – английском, испанском и каталанском – обвинил правительство Испании в тирании:
"Мы пытались договориться о референдуме аж 18 раз, и ответом всегда было "Нет". Позиция испанского правительства проигнорировала волю 80 процентов населения Каталонии и каталонского парламента, законно избранного народом".
На тот момент опросы давали сторонникам независимости 49%, судьба края висела на волоске. UDC, Òmnium Cultural и другие решили, что время пришло, и начали готовить голосование без разрешения Мадрида – его назначили на 1 октября 2017-го. Кабмин Мариано Рахоя ожидаемо ответил арестами.
Не только Гвардиола говорил в тот период – за референдум высказывались Пуйоль, Хави, Пике, Олегер.
Между тем президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что в случае отделения Каталонии Барселону исключат из Ла Лиги.
И то ли эта угроза подействовала, или просто идея независимости не была достаточно популярной в массах, однако референдум провалился. 850 пострадавших от драк с полицией – это ничто. Главное – явка, всего 43%.
Гвардиола пытался выдать это за победу: "Каталония четко показала, чего хочет, и остальной Испании придется учесть эту новую реальность".
Впрочем, это была хорошая мина при плохой игре.
Зачем после всего президент женералитата Карлес Пучдемон провозгласил независимость – неясно, полная глупость.
В итоге он сбежал в Брюссель, Каталония осталась в Испании, а движение за независимость, которое здесь называли Процессом, постепенно пошло на спад.
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Гвардиола в январе-марте 2018-го ходил с желтой лентой – это был знак солидарности с политзаключенными, которых арестовали за референдум.
АПЛ штрафовала его на 20,000 фунтов за каждый выход, но Пеп не повиновался:
"Речь не идет о независимости. Речь идет о том, что люди незаслуженно сидят в тюрьме. Я нарушил правила, я принимаю штраф. Но я сперва человек, а потом уже тренер. Дело не в политиках, а в демократии и помощи людям".
Еще бы, власть в Мадриде это сильно раздражало.
Гражданская гвардия грубо обыскала частный самолет тренера – якобы там мог скрываться Пучдемон. Его сестру Франческу уволили с поста посла Каталонии в странах Скандинавии.
Так же реагировали и обычные испанцы. Один из них во время матча с Арсеналом пролез почти до скамейки запасных, чтобы крикнуть Пепу: "Catalunya es Espana!"
Легко представить реакцию владельца Сити шейха Мансура, правда?
Уже вскоре Гвардиола притих и перестал вспоминать референдум, будто и не было никогда.
Близкие говорят, что ему это сложно. Даже в Манчестере Пеп продолжает говорить на каталанском внутри семьи. Его сын Мариус назван в честь Мариуса Торреса – знаменитого каталонского поэта. Его стихи Гвардиола декламирует наизусть, как и Микеля Марти-и-Поля, чьи произведения положил на музыку его друг и еще один активист за независимость композитор Льюис Льяк.
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Понимают ли они оба, что Процесс проиграл окончательно и бесповоротно?
Наверное, да. Оба достаточно умны.
За последние годы на Каталонию навалились глобальные проблемы, затмившие национальную – потепление и, как следствие, засухи и неурожай; пандемия COVID; повальная миграция из Африки.
Молодой каталонец в 2025-м – это Ламин Ямаль. Отец приехал из Марокко, мама – из Экваториальной Гвинеи, и он ничего не имеет против Мадрида, никаких проблем с Франко или хотя бы Рахоем.
Уже на выборах летом 2024-го сепаратистские партии впервые за 10 лет отдали большинство автономистам – 42% против 51%. Новый глава автономии Сальвадор Илья на инаугурации говорил на испанском и уверял, что будет работать "для всех каталонцев, независимо от языка и происхождения".
Еще раньше, в 2021-м, Мадрид выпустил большинство политзаключенных из тюрем в знак примирения.
Вне закона остался разве что Пучдемон, который полгода назад приехал в Барселону, даже на митинге выступил, но успел немного: "Не знаю, когда мы увидимся в следующий раз".
И все, исчез.
Как он покинул страну – это пощечина испанскому правосудию.
За сепаратизм-то Пучдемона амнистировали, но на нем еще два уголовных дела – за растрату денег и... связи с российской агентурой. Прокуроры подозревают, что именно в Москве Карлесу дали команду объявить независимость.
Конечно, Гвардиола понятия не имел о таком. Он-то не получил с Процесса ничего, кроме проблем. Теперь сколько Пеп будет тренировать – столько и будет освистывать его Испания, и треблы Барсы здесь ни при чем. Для заносчивых кастильцев, гордящихся Реконкистой, Колумбом, картинами Гойи и романом Сервантеса, Гвардиола – предатель.
И так оно останется, изменений не будет.
Тренер-революционер, он попытался приложиться к революции вне поля, но это оказалось гораздо сложнее фальшивой девятки.