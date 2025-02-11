Пеп-сепаратист: как Гвардиола боролся за независимость Каталонии и проиграл

Ман Сити Пепа Гвардиолы сыграет сегодня против Реала, и в Испании снова вспоминают противоречивую политическую карьеру каталонского тренера.

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Триумф Испании на домашней Олимпиаде-1992 сдружил ту команду навсегда.

Альфонсо, Кико, Абелардо, Луис Энрике, Каньисарес до сих пор имеют общую группу в WhatsApp, где говорят обо всем – от футбола до внуков.

Был там и Пеп Гвардиола, но только до 2017 года.

"Я его удалил. Мне становится нехорошо , когда он плохо отзывается об Испании, – говорил Санти Каньисарес, – Я не знаю, когда его мозг мутировал. На Олимпиаде он был очень умеренным в этих вопросах. Он был в восторге от всех вызовов в сборную, не раз мы плакали вместе после неудач. Но сейчас все стало отвратительно, мы потеряли связь".

Референдум о независимости Каталонии от Испании – вот где произошел разрыв.

Гвардиола – каталонец, и один из самых известных, кто тогда поддержал сепаратистов. Каньисарес – уроженец Мадрида, считающий движение преступниками.

Видимо, им действительно слишком сложно найти общий язык.

Remembering when @FCBarcelona’s Camp Nou hosted the Olympics’ gold medal match in 1992 ⚽🥇



Can #ESP win gold again? They face #BRA right now in this exciting #Tokyo2020 final!

#StrongerTogether pic.twitter.com/cDWZbxWI0O — The Olympic Games (@Olympics) August 7, 2021

Гвардиола не скандалит с бывшими друзьями, но и заднюю не дает:

"Я люблю Каталонию, свою страну, но я играл за Испанию, чувствую к ней привязанность и сохраняю хорошую память о наших матчах. Каньисарес и Альфонсо сейчас злые, но я хочу сказать, что всегда делал все возможное..."

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Ну да, каталонцы – не испанцы.

Это другой народ, проживающий компактно на северо-востоке Пиренейского полуострова, имеющий свой язык, культуру. Имел и государство, прежде чем в 1714-м король Филипп IV его завоевал.

11 сентября – день капитуляции – сейчас считается национальным Днем Каталонии. Это тогда они в последний раз имели независимость.

Как-то раз в 2012-м в этот день на улицах Барселоны собрался миллион людей, и с огромного экрана перед ними выступил из Нью-Йорка Гвардиола, представившийся "еще одним каталонцем".

Diada 2012,desde entonces Guardiola sufre la presión popular,no puede resistirse y entra en la lista secesionista pic.twitter.com/GJtFpd3EPc — Nonada (@NNonada) July 22, 2015

Его притягивает эта тема прежде всего из-за воспитания и семейной истории. Прадед Пепа воевал за Республику и отправился в изгнание в 1939-м, а его отец Валенти разговаривал на каталанском вопреки закону.

Серьезно, в 1961-м правительство диктатора Франсиско Франко запретило публичное использование языка меньшинства. В ответ диссиденты в Барселоне организовали Òmnium Cultural – движение за сохранение. Оно просуществовало два года, прежде чем его закрыли, однако боролось так упорно, что в 1967-м Франко махнул рукой и вернул каталанскому его права.

Мало кто в те времена рисковал выступать против диктатора, но вся семья Гвардиолы была в Òmnium Cultural.

Каньисарес мог не заметить, но еще во время празднования победы в 1992-м, 21-летний Пеп держал в руках саньеру – флаг Каталонии.

Также его фраза о трофее: "Граждане Каталонии, он здесь" была отсылкой на каталонского политика Жузепа Тарадельяса, который в 1977-м вернулся из 25-летнего изгнания со словами: "Граждане Каталонии, я здесь".

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Футбол был рядом с этими процессами с самого их начала.

Сам девиз Барселоны "Més que un club" – "Больше чем клуб" – это о национализме.

1. More than a club: Més que un club 🔵🔴



Barça’s motto isn’t just words—it’s a statement. The club represents Catalan culture, identity, and pride, especially during times of political repression. pic.twitter.com/n9WIrr5rDH — MP ☔️ (@MagicalPep) January 18, 2025

Впервые Барсу обвинили в каталонском сепаратизме еще в 1925 году при Примо де Ривере.

Ее президент Жузеп Суньоль был видным политическим деятелем Республики, которого поймали и убили франкисты в 1936-м, не оставив даже могилы.

"Монжуик", где Барса играет последние 2 сезона, в 2001-м назван в честь Льюиса Кумпаньша – президента Женералитата, которого Гестапо выдало Франко в 1940-м, а тот расстрелял после получасового суда.

Страшно, правда?

Вот и каталонцам было страшно, поэтому после 1940-го клуб изменил философию, стал мультикультурным; подавал себя как мировой, а не национальный бренд. Это было выгоднее.

Вы же знали, что ключевую помощь в построении "Камп Ноу" Барсе оказал лично Франко? Да и сейчас продажи футболок в Китае бьют рекорды, чего бы ни случилось с клубом сепаратистов.

Хотите независимости Каталонии? Барса не будет осуждать вас, но и не поддержит. Такова позиция.

И никто из селебрити не был готов на большее, пока не появился Пеп.

2. Manchester City: Pep Guardiola's first Goal for Barcelonapic.twitter.com/jYhIoDTjgj — 𝐃𝐑⁴¹(𝐅𝐚𝐧) (@Rice_Prop) December 10, 2024

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В 2015-м он баллотировался от сепаратистской UDC на последнем месте в списке, чтобы засвидетельствовать поддержку.

Далее на митинге 12 июня 2017-го Гвардиола на трех языках – английском, испанском и каталанском – обвинил правительство Испании в тирании:

"Мы пытались договориться о референдуме аж 18 раз, и ответом всегда было "Нет". Позиция испанского правительства проигнорировала волю 80 процентов населения Каталонии и каталонского парламента, законно избранного народом".

На тот момент опросы давали сторонникам независимости 49%, судьба края висела на волоске. UDC, Òmnium Cultural и другие решили, что время пришло, и начали готовить голосование без разрешения Мадрида – его назначили на 1 октября 2017-го. Кабмин Мариано Рахоя ожидаемо ответил арестами.

Не только Гвардиола говорил в тот период – за референдум высказывались Пуйоль, Хави, Пике, Олегер.

Peaceful demonstrations all around Catalunya, and this is how Spanish police reacts.

That’s their way of “sitting down, and talk” as Pep Guardiola @PepTeam demanded few days ago. FASCISM! pic.twitter.com/9krK3GcChf — Marc Crosas (@marccrosas) October 18, 2019

Между тем президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что в случае отделения Каталонии Барселону исключат из Ла Лиги.

И то ли эта угроза подействовала, или просто идея независимости не была достаточно популярной в массах, однако референдум провалился. 850 пострадавших от драк с полицией – это ничто. Главное – явка, всего 43%.

Гвардиола пытался выдать это за победу: "Каталония четко показала, чего хочет, и остальной Испании придется учесть эту новую реальность".

Впрочем, это была хорошая мина при плохой игре.

Зачем после всего президент женералитата Карлес Пучдемон провозгласил независимость – неясно, полная глупость.

В итоге он сбежал в Брюссель, Каталония осталась в Испании, а движение за независимость, которое здесь называли Процессом, постепенно пошло на спад.

#Referèndum: 1 d'octubre de 2017



«Voleu que #Catalunya sigui un estat independent en forma de república?» «Sí» o «no»? 🗳 pic.twitter.com/9SJybxZfId — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 9, 2017

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Гвардиола в январе-марте 2018-го ходил с желтой лентой – это был знак солидарности с политзаключенными, которых арестовали за референдум.

АПЛ штрафовала его на 20,000 фунтов за каждый выход, но Пеп не повиновался:

"Речь не идет о независимости. Речь идет о том, что люди незаслуженно сидят в тюрьме. Я нарушил правила, я принимаю штраф. Но я сперва человек, а потом уже тренер. Дело не в политиках, а в демократии и помощи людям".

Еще бы, власть в Мадриде это сильно раздражало.

Гражданская гвардия грубо обыскала частный самолет тренера – якобы там мог скрываться Пучдемон. Его сестру Франческу уволили с поста посла Каталонии в странах Скандинавии.

Так же реагировали и обычные испанцы. Один из них во время матча с Арсеналом пролез почти до скамейки запасных, чтобы крикнуть Пепу: "Catalunya es Espana!"

"We are not talking about independency...it's about democracy!"



Pep Guardiola talks to @DesKellyBTS about the significance of his yellow ribbon, supporting Catalan independence... 🎗 pic.twitter.com/RuFy7ihwJo — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 31, 2017

Легко представить реакцию владельца Сити шейха Мансура, правда?

Уже вскоре Гвардиола притих и перестал вспоминать референдум, будто и не было никогда.

Близкие говорят, что ему это сложно. Даже в Манчестере Пеп продолжает говорить на каталанском внутри семьи. Его сын Мариус назван в честь Мариуса Торреса – знаменитого каталонского поэта. Его стихи Гвардиола декламирует наизусть, как и Микеля Марти-и-Поля, чьи произведения положил на музыку его друг и еще один активист за независимость композитор Льюис Льяк.

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Понимают ли они оба, что Процесс проиграл окончательно и бесповоротно?

Наверное, да. Оба достаточно умны.

За последние годы на Каталонию навалились глобальные проблемы, затмившие национальную – потепление и, как следствие, засухи и неурожай; пандемия COVID; повальная миграция из Африки.

Молодой каталонец в 2025-м – это Ламин Ямаль. Отец приехал из Марокко, мама – из Экваториальной Гвинеи, и он ничего не имеет против Мадрида, никаких проблем с Франко или хотя бы Рахоем.

Diuen els socialistes que el poble de Catalunya ha parlat i que l’ independentisme no te una majoria legitima com per reclamar res i la majoria no vol

Independéncia



Enga , ara mirat el mapa del que diu la gran majoria del poble de Catalunya i convenç-me que no volen… pic.twitter.com/D7zRvtqet3 — VIQUI ||☆|| (@viquirepublica) May 14, 2024

Уже на выборах летом 2024-го сепаратистские партии впервые за 10 лет отдали большинство автономистам – 42% против 51%. Новый глава автономии Сальвадор Илья на инаугурации говорил на испанском и уверял, что будет работать "для всех каталонцев, независимо от языка и происхождения".

Еще раньше, в 2021-м, Мадрид выпустил большинство политзаключенных из тюрем в знак примирения.

Вне закона остался разве что Пучдемон, который полгода назад приехал в Барселону, даже на митинге выступил, но успел немного: "Не знаю, когда мы увидимся в следующий раз".

И все, исчез.

Как он покинул страну – это пощечина испанскому правосудию.

За сепаратизм-то Пучдемона амнистировали, но на нем еще два уголовных дела – за растрату денег и... связи с российской агентурой. Прокуроры подозревают, что именно в Москве Карлесу дали команду объявить независимость.

"You did Brexit, you let the people have an opinion."



Pep Guardiola explains why he will accept the repercussions for supporting Catalan politicians. 👇 pic.twitter.com/Hez8t0xlUA — Indy Football (@IndyFootball) February 26, 2018

Конечно, Гвардиола понятия не имел о таком. Он-то не получил с Процесса ничего, кроме проблем. Теперь сколько Пеп будет тренировать – столько и будет освистывать его Испания, и треблы Барсы здесь ни при чем. Для заносчивых кастильцев, гордящихся Реконкистой, Колумбом, картинами Гойи и романом Сервантеса, Гвардиола – предатель.

И так оно останется, изменений не будет.

Тренер-революционер, он попытался приложиться к революции вне поля, но это оказалось гораздо сложнее фальшивой девятки.