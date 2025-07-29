От чемпиона мира до Мальты по объявлению: как Кристиан Дзаккардо нашел новую жизнь в Хамрун Спартанс

За всю историю Динамо за него никогда не играли чемпионы мира, а вот за Хамрун Спартанс один таки выступал.

Безумная история.

35-летний Кристиан Дзаккардо оказался никому не нужным после разрыва контракта с Виченцой в 2017-м. Он пережил много травм, потерял скорость, а кому нужен не бегущий фулбек?

В общем свой лучший футбол Дзаккардо показывал еще в молодости за Палермо (2004-08). Именно тогда его и вызвали в сборную Италии – в том числе и на победный ЧМ-2006.

"Навес с правого фланга – гол. Мой гол. В наши ворота. Сбывшаяся мечта и кошмар одновременно: я сыграл на чемпионате мира и забил автогол в матче 2-го тура группы против США. Я пытался правой ногой остановить мяч, но он попал в левую", – да, Дзаккардо не был самым талантливым в той Скуадре Адзурре, но зато какое резюме!

Футбольные люди глазам не верили, когда увидели его на LinkedIn летом 2017-го.

"Я до сих пор силен физически и могу играть еще 2 года на топ-уровне. Я серьезный, сильный профессионал", – рекламировал себя Кристиан.

И именно Хамрун Спартанс откликнулись.

На тот момент это была команда-лифт мальтийской лиги, не выигрывавшая чемпионат с 1991-го. Вдобавок в 2014-ом Хамрун обвинили в договорняках и вышвырнули из элиты. Очень странно, что Дзаккардо из всех вариантов выбрал именно этот.

"Я рассматривал разные клубы. У меня были предложения из Кипра, Нидерландов и одно от клуба Серии С, Катандзаро. Я также разговаривал с некоторыми клубами Серии А и B, но это только разговоры, а Хамрун заставил меня почувствовать себя важным. У них есть проект, связанный с бизнесом и маркетингом. Они привели в свои ряды чемпиона мира 2006 года. И я хочу помочь им финишировать в тройке лидеров, чтобы гарантировать себе место в еврокубках".

"Мальта прекрасна; она напоминает мне Сицилию. Клуб, за который я играю, имеет те же цвета, что и Милан, поэтому я выбрал номер 81, который у меня был в Милане".

И он действительно прилагал усилия.

После дебюта в октябре 2017-го он сыграл еще 15 матчей за Спартанс, в которых забил 3 гола. Вот только для топ-3 этого оказалось мало – команда финишировала 8-й.

Продлевать контракт Дзаккардо не стал – прежде всего потому, что его жена и дети остались в Милане. Авиаперелет из Мальты в Ломбардию занимал 2 часа, родных это раздражало. Чтобы продолжать играть и одновременно быть с семьей, Кристиан в начале 2019-го подписался в любительском Тре Фиори из Сан-Марино, где и завершил карьеру.

Ну, а для Хамруна приезд Дзаккардо стал отправной точкой. С тех пор команда уже не сбивалась с пути, прогрессировала – и в 2021-м стала чемпионом Мальты.

В истории Спартанс Кристиан навсегда один из двух супертопов, заглянувших сюда вместе с Тони Морли – победителем КЕЧ-1982 в составе Астон Виллы, завершившим на острове карьеру в 1990-м.

Напомним, киевское Динамо в номинально домашнем матче будет принимать мальтийский Хамрун Спартанс во втором этапе квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Игра состоится сегодня, 29 июля, в польском городе Люблин на "Мотор Люблин Арена". Начало - в 21:00 по киевскому времени.

На "Чемпионе" также будет доступна онлайн-трансляция игры.