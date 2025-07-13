Два флаги на бутсах и поколение Уиндраш: лидер Челси – герой крошечного острова в Карибском море

Лидер Челси Коул Палмер только вступает в лучшие годы карьеры, однако на островах Сент-Китс и Невис убеждены – уже сейчас он лучший футболист мира.

Давным-давно из этих краев в Великобританию переехал дедушка Коула, и внук регулярно об этом напоминает.

Островитяне же в ответ полюбили его, как своего.

Чемпион рассказывает о неожиданной истории, начавшейся еще после Второй мировой, когда Лондону срочно понадобились рабочие руки.

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Острова Сент-Китс и Невис сложно разглядеть на карте, потому что они слишком малы.

23 мили в длину, 5 миль в ширину – это размеры большего из них, Сент-Китса.

Именно здесь построена и столица крошечного государства Бастер, где на берегу Карибского моря проживают 12 тысяч островитян – почти полностью потомков африканских рабов, которых привозили сюда работать на полях.

Они говорят на английском, но с некоторыми креольскими нюансами.

"У нас есть поговорка: хоть мы и маленькие, но мы "таллава", – рассказывает таксист Лерой Мэтью. – Это означает, что несмотря на то, что мы маленькие, мы способны на великие дела".

Дитяча команда на Сент-Кітсі у футболках Челсі, instagram.com/aembaixada

Местные очень гордятся собой и любят напоминать о своих успехах. Если остановиться хотя бы на пять минут, они обязательно расскажут, как Ким Коллинз выиграла золото на стометровке на чемпионате мира в 2003-м. Вспомнят и отца двукратного обладателя Супербоула Джошуа Уильямса, который родился здесь, на Сент-Китсе.

Совсем недавно местный парень Макайл Луис стал первым, кто сыграл в тестовый крикет за Вест-Индию – это тоже очень важная веха.

Хотя, конечно, о Коуле Палмере вы услышите больше всего.

В местной начальной школе баннер со звездой Челси встречает каждого, кто сюда приходит.

"Он лучший футболист в мире! Лучше Месси!" – говорят дети, одетые в форму Челси, которую им прислал их кумир вместе с обувью и мячами.

Это та сторона Палмера, которая на самом деле мало кому известна.

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Вот этот полуразрушенный дом, окруженный кустарниками, вот-вот снесут, но с него все и началось.

Дім Палмерів на Сент-Кітсі, bbc.com

В 1953 году здесь родился дедушка Коула по отцовской линии – Стерри.

"В то время нас считали богатыми. Дорсет был элитным районом на острове. У нас были четыре спальни, ванная комната, облицованная плиткой, кухня, столовая, гостиная", – вспоминает кузен Стерри Осси.

Главной же проблемой на острове как тогда, так и сейчас, остается безработица.

Чтобы как-то прокормить малышню, родители Стерри рванули на заработки в Великобританию в 1955 году, а уже через несколько лет забрали к себе в Манчестер его, Осси и других детей.

В британской историографии они и еще миллионы мигрантов с островов Карибского моря называются "поколением Уиндраш".

У них даже есть свой особый день, когда их все поздравляют, – 22 июня.

Если вкратце, то во Второй мировой Великобритания потеряла около 950 тысяч человек, и ей радикально не хватало рабочих рук. Дабы их найти, в 1948 году был принят закон о гражданстве, который позволял жителям колоний, таких как Сент-Китс и Невис, работать в метрополии.

Корабель Віндраш з першими легальними мігрантами прибуває до Великобританії, instagram.com/aembaixada

Первый лайнер, который доставил карибских мигрантов в Тилбери, назывался HMT Empire Windrush – он и дал название явлению.

Сейчас мигрантов воспринимают неоднозначно, а в то время им были еще как рады. Они ведь по-настоящему поднимали страну из руин. Прадед Палмера ремонтировал автомобили, прабабушка устроилась швеей, Стерри пошел на стройку.

Он смеется – говорит, на Сент-Китсе даже представления не имел о футболе, потому что там играли только в крикет.

Впрочем, и надежд когда-то стать миллионерами в семье тоже никогда не было.

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Сейчас Коул зарабатывает 6,7 млн фунтов в год, а вот его отец Джермейн всю жизнь ремонтировал стоматологическое оборудование и только по воскресеньям играл в футбол в Sunday League.

Именно он привил малышу любовь к игре, которую сам бросил только из-за тяжелой травмы колена.

Cole Palmer with both his parents last night. pic.twitter.com/h3camDvKBa — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) August 21, 2024

"Я помню, как папа брал меня с собой, сажал на связку мячей и заворачивал в плащ, чтобы я не промок, – смеется Палмер. – Я впитывал все это – хруст подкатов, крики, споры. Папа давно не играет из-за больного колена, и я не помню ни одного конкретного его матча, но он обязательно расскажет вам, каким он был крутым! Слушая его, можно подумать, что за его плечами 20-летняя карьера в АПЛ!"

Его мать Мэри врач, и в футбол не вмешивалась. Это где-то генетическая прихоть, что Коул похож только на нее.

О Сент-Китсе знал исключительно ближайший круг.

Это где-то шокирует, но и тренер Билли Хьюз, который первым заметил 8-летнего Палмера в Манчестере, тоже родом с этого острова! Потому-то на бутсах Коула с самого начала взрослой карьеры два флага – Великобритании и Сент-Китс и Невиса. Когда эта новость дошла до Карибского бассейна, островитяне посвятили Палмеру целый мурал.

"История Коула – пример того, что никогда не следует забывать, откуда ты родом, – говорит премьер-министр государства Терренс Дрю. – Когда он выходит играть, мы чувствуем, что мы с ним связаны. Это вдохновляет. Такое не придумаешь".

Его матчи здесь обсуждают в пабах; все выступления тщательно мониторят островные радио и телевидение.

У Маркуса Рашфорда отсюда бабушка, а у Майка Ричардса – родители, однако они не связывали себя с Сент-Китсом, и о них вспоминают редко. А вот Палмер здесь везде, и уже два года, как для острова существует только одна команда – Челси.

I see people on here challenging claims of Black heritage in Cole Palmer.

Cole's grandfather is from St Kitts and Nevis 🇰🇳 pic.twitter.com/FeCdzBBjSG — Lorraine King (@lorrainemking) July 7, 2024

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Кто бы мог подумать, что это будут синие?

Палмер рос в Манчестере ярым фанатом Ман Юнайтед. Его кумиром детства был Уэйн Руни.

"Когда он присоединился к Сити, то носил под голубой формой "Горожан" красную футболку МЮ. Он болел за Юнайтед, но Сити предложил лучшие условия, и его привязанность к команде не остановила его. Как-то он играл против МЮ и просто разгромил их", – рассказывает дедушка Стерри.

Может, поэтому он не задержался на "Этихаде" – потому что в этих отношениях не было чувств?

Was just chilling then boom! Cole Palmer in Manchester united jersey😂bro has dream BT its yet to be fulfilled😂 pic.twitter.com/eWoNFEgqVm — Kappy🙂 (@kappy7776) November 22, 2024

В любом случае, Челси счастлив, что все сложилось так. У Палмера 41 гол в 96 матчах за клуб, где он играет на самой ценной позиции – плеймейкера.

Финал прошлой Лиги конференций лучше всего подчеркнул его ценность – это видение поля и качество исполнения, на которые мало кто способен.

Его потолок – небо.

"Предлагали ли мы ему играть за Сент-Китс и Невис? Я не знаю, отправлял ли кто-то эти сообщения. У нас есть агенты, которые пытаются связаться с ребятами, связанными с нами. Есть и база данных таких ребят", – улыбается президент федерации футбола островной страны Ариба Харрис.

Конечно, их сборная, занимающая 151-е место в рейтинге ФИФА, не для таких игроков, как Палмер. Здесь выступают преимущественно любители из британской Нон-Лиг, дальние родственники Рашфорда, а главная звезда – центрхав Кайл Келли из Ливерпуля U21.

Палмера никто и не просил играть за остров. Единственное, чего хотят местные – это чтобы он приехал к ним на несколько дней. Именно это они сказали его отцу Джермейну, который впервые в жизни побывал на Сент-Китсе в 2024 году:

"Замечательное путешествие. Там до сих пор живут кузены моего отца, и они говорят, что остров сходит с ума от Коула. Все, кого я видел, за Челси! Когда он приедет сам, ему понадобится полицейский эскорт!"

Кто знает, может, это произойдет уже этим летом? В сезоне-2024/25 у Палмера остался только один матч – финал клубного чемпионата мира.

Вне сомнений, весь Сент-Китс и Невис будет его смотреть и искренне болеть за "своего", как они здесь все считают.

Может, и правильно считают.

Вот Палмер читает ямайский рэп от Vybz Kartel, как настоящий карибец, а не белый англичанин.

"Я бы не стал футболистом без папы, – признается Коул. – Он работал со мной множество часов и водил меня на поле в парке, независимо от погоды. Его семья из Карибского бассейна, и он ненавидит холод, но для меня он это делал. Вот почему на моих бутсах флаг Сент-Китс и Невис. Это небольшая дань уважения отцу и его семье".