Челси подписал долгосрочный контракт с Мареской

Челси и Энцо Мареска подписали контракт до 2029 года.

Об этом сообщает Фабрицио Романо в своем X (Twitter).

По информации инсайдера, соглашение предусматривает опцию продления еще на сезон. Поскольку контракт Марески с его нынешним клубом Лестером был рассчитан до 2026 года, Челси выплатит "лисам" денежную компенсацию. Ранее сообщалось, что сумма выкупа может составить 10 миллионов евро.

В этом сезоне Энцо помог Лестеру вернуться в АПЛ, а ранее работал в штабе Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Кроме Лестера, он также возглавлял Парму, но продержался на своем посту лишь полгода.