Челси расторг контракт с Почеттино
Лондонский Челси разорвал контракт с главным тренером Маурисио Почеттино
Об этом сообщила прессслужба клуба.
Соглашение расторгнуто по согласию сторон.
В настоящее время клуб занялся поиском нового главного тренера.
Аргентинец возглавил "синих" летом 2023 года, подписав двухлетний контракт. Челси под его руководством одержал 27 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений
По итогам сезона-2023/24 "аристократы" стали шестыми в турнирной таблице чемпионата Англии и квалифицировались в Лигу конференций.