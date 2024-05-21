Челси расторг контракт с Почеттино

Лондонский Челси разорвал контракт с главным тренером Маурисио Почеттино

Об этом сообщила прессслужба клуба.

Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

В настоящее время клуб занялся поиском нового главного тренера.

Аргентинец возглавил "синих" летом 2023 года, подписав двухлетний контракт. Челси под его руководством одержал 27 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений

По итогам сезона-2023/24 "аристократы" стали шестыми в турнирной таблице чемпионата Англии и квалифицировались в Лигу конференций.