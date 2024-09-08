Сборная Чехии — сборная Украины: анонс матча Лиги наций

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины по футболу сыграет против Чехии во 2-м туре Лиги наций УЕФА дивизиона B. Поединок состоится на "Эден Арена" в столице Чехии, Праге. Начало — в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины

Перед стартом Лиги наций УЕФА завершился чемпионат Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва не сумели квалифицироваться в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе E, где все команды получили по четыре зачетных пункта. Украина завершила выступления на последнем месте из-за разгромного поражения от Румынии на старте Евро (3:0).

В предыдущем розыгрыше Лиги наций украинцы финишировали вторыми в квартете с Шотландией, Ирландией и Арменией и сохранили прописку в дивизионе B. В этом сезоне Украина сыграла уже 1 поединок, в котором уступила Албании.

Отметим, что к сентябрьским матчам сборная Украины подходит не в оптимальном составе: Артем Довбик из-за травм не сможет помочь национальной команде. Также Михаил Мудрик рискует пропустить игру.

Сборная Чехии

Чехия также неудачно выступила на Евро-2024, заняв последнее место в своей группе, где соперниками были Португалия, Турция и... Грузия, с которой команда пересеклась и в Лиге наций-2024/25.

Именно с грузинами Чехия сыграла в первом туре. Этот поединок завершился разгромным поражением чехов. К матчу с Украиной подопечные Ивана Гашека подходят в оптимальном составе.

В предыдущем розыгрыше Лиги наций Чехия играла в дивизионе А, однако заняла последнее место в квартете с будущим победителем турнира Испанией, Швейцарией и Португалией, набрав всего 4 балла.

История встреч

Украина и Чехия провели всего пять очных поединков. Дважды побеждали украинцы, дважды была зафиксирована ничья, а также однажды победила Чехия. Первый матч состоялся только в 2011 (4:0) в пользу чехов, а последняя игра прошла в 2021 (1:1). Оба матча были общительны.

Заметим, что команды играли между собой в Лиге наций в 2018 году. Тогда в обоих матчах победу праздновала Украина.

Где смотреть

Будет транслировать поединок медиасервис MEGOGO и Общественное Вещание на своих местных телеканалах. Матч на MEGOGO можно посмотреть по подпискам "Максимальная", "Спорт", а также "Оптимальная". Также Чемпион проведет для вас текстовый онлайн матча.

Ориентировочные составы

Украина: Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Бражко, Судаков — Цыганков, Яремчук, Кабаев

Чехия: Коварж — Зима, Гранац, Крейчи, Цоуфал — Соучек, Крал, Ринеш — Провод, Шик, Чванчара

Цифры и факты

Украина и Чехия 5 раз играли между собой: 2 победы у украинцев, 1 у чехов, еще 2 игры завершились вничью;

Украина третий раз сыграет в дивизионе B Лиги наций. Однажды "сине-желтые" играли в элитном дивизионе, где заняли последнее место в квартете со Швейцарией, Германией и Испанией;

В сезоне-2022/23 Чехия играла в дивизионе А, однако заняла последнее место в квартете с Испанией, Швейцарией и Португалией. Также чехи дважды играли в дивизионе В;

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций, а неудачник группы вылетит в Дивизион C. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим — спастись от вылета;

Состав Украины почти вдвое дороже Чехии (330,3 против 170,45 млн);

Самым дорогим игроком сборной Украины по версии Transfermartk является левый защитник Арсенала Александр Зинченко — 38 млн евро. Наибольшую трансферную стоимость среди чехов имеет Томаш Соучек, выступающий за Вест Хэм — 30 млн евро;

Возраст сборной Украины больше чем у чехов — 26,7 в Украине и 25,2 в Чехии;

В сборной Украины чуть больше легионеров в составе — 12 против 10.

Прогноз Чемпиона

Победа сборной Украины — 2:1.

Заметим, что по версии бейтингового оператора FAVBET фаворитом противостояния Украины и Чехии есть чехи. Фавбет дает следующие коэффициенты на матч:

Победа Украины — 3,20;

Ничья — 3,45;

Победа Чехии — 2,33.

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