Украина – Грузия: победить и вернуться на путь в элиту

В субботу, 16 ноября, сборная Украины по футболу проведет матч предпоследнего 5-го тура группового этапа Лиги наций-2024/25. Соперником подопечных Сергея Реброва станет сборная Грузии. Матч пройдет на новой Батуми Арена (стадион был открыт 27 октября 2020 года), на черноморском побережье грузинского города-курорта.

На данный момент в турнирной таблице сборная Украины занимает последнее место. Но, разрывы между командами настолько минимальные, что может претендовать даже на победу в группе и повышение в классе – возвращение в Лигу А. Вместе с тем, сегодня наша команда гораздо ближе к вылету в третью по значимости Лигу С.

Турнирные перспективы

На данный момент сборная Украины замыкает турнирную таблицу Группы В1. На счету украинцев 4 очка в 4 матчах – 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. В то же время, у сборных Грузии и Албании по 6 очков (грузины выше в турнирной таблице за счет лучшей разницы мячей), а лидирует команда Чехии – 7 баллов.

Кроме сборной Грузии украинцам также предстоит сыграть со сборной Албании (в последнем туре), а победы в двух предстоящих матчах гарантируют нашей команде 2-е место а, возможно, и победу в группе. Но тут уже все зависит от игры сборной Чехии. Только если лидер группы не выиграет ни одного из оставшихся двух матчей, украинцы смогут рассчитывать на 1-е место в итоговой турнирной таблице группы.

Вместе с тем, новый регламент Лиги наций позволяет командам подняться в более высокий дивизион и со 2-го места в группе. К примеру, если украинцы займут 2-е место в своей группе, то в плей-офф, весной следующего года, смогут сыграть, с одной из команд, занявших 3-и места в Лиге А. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Лигу А Лиги наций сезона 2026/27.

Впрочем, это оптимальный вариант. Если же сборная Украины выиграет только один матч, а второй сыграет вничью (или проиграет), то команде стоит рассчитывать на 2-4-е места. А вот две потенциальные ничьи (либо одна ничья и поражение, или два поражения) однозначно оставляют команду на последнем 4-м месте с перспективой прямого вылета в Лигу С.

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Тактический сюрприз для Грузии в первом матче

Напомним, что команда начала нынешний турнир с двух поражений в сентябре, но потом, в октябре, немного реабилитировалась. В частности, украинцы обыграли сборную Грузии в номинально домашнем матче в Польше, со счетом 1:0. Этот успех нужно было закрепить победой над Чехией, но, увы, не получилось. И теперь ситуация в группе для нас складывается весьма непросто.

Что же касается домашнего матча с Грузией, то тут на карту было поставлено все, возможно даже работа Сергея Реброва на посту главного тренера команды. Потому что после двух поражений в сентябре и после провала на Евро, пошли разговоры о том, что вполне возможно Ребров не справляется с работой в национальной сборной Украины. Да, это были не больше, чем досужие разговоры. Тем не менее психологическое давление было довольно сильное – и на тренера, и на сборную.

Ну и плюс травмы, потому что так много травм как в октябре у сборной не было уже очень давно. Так, в основном составе мы впервые увидели новичка из Александрии Ивана Калюжного, опорного полузащитника, который дебютировал именно в матче с Грузией. Кстати, он очень хорошо сыграл. Разумеется, были бы здоровы Степаненко и Бражко, никакого Калюжного в сборной не было бы.

Первый матч с Грузией наша команда выиграла благодаря тому, что Ребров отказался от "своей" игры, От того, что сборная Украины должна диктовать свои условия любому сопернику, тем более такому как Грузия. Наша команда неожиданно решила подарить мяч сопернику и грузины были совершенно не готовы к этому. Они сами привыкли играть "вторым номером", от соперника и добиваться успеха на его ошибках. А когда получили мяч в свое распоряжение, то просто не знали, что с ним делать. Теперь наша команда была в роли из Грузии, играла на ошибках соперника и, конечно же, за счет этого победила.

Дан Балашов (УАФ)

Возвращение лидеров

Сборная Украины попала в достаточно крепкую группу, состоящую сплошь из участников Евро. Но, при этом, это "всего-навсего" Чехия, Албания и Грузия. И если на старте казалось, что наша команда будет бороться за победу, то, по факту, оказалось, что мы, прежде всего, боремся за то, чтобы не вылететь в Лигу С.

Говоря о текущем состоянии сборной прежде всего стоит отметить, что ситуация с травмами стала намного лучше, чем была в октябре. Вернулись в строй Миколенко и Зинченко. Тем не менее кадровые проблемы у команды есть. Прежде всего, Ребров не сможет рассчитывать на Цыганкова, который до сих пор не восстановился после травмы и, наверное, вернется в строй уже после международной паузы, в Жирону. И в сборной в этом году не сыграет. Таким образом, у команды остается проблема вингера на правом фланге.

Теоретически, на этой позиции у Реброва есть два игрока – Зубков и Гуцуляк. Правда, Гуцуляк также получил травму и пока что не вышел на тот уровень формы, который у него был в октябре, когда он играл за сборную. А вот Зубков очень хорошо выглядел в последних матчах Шахтера, забивал голы даже в Лиге чемпионов. Сейчас он выглядит оптимальным кандидатом на замену Цыганкову. Также на замену Виктору Ребров вызывал Буяльского, но, оказалось, что у Виталия тоже травма.

Также справа в обороне образовалась проблема, потому что травму получил Александр Тымчик. На замену ему был вызван правый защитник Руха Алексей Сыч. Это дебютный вызов для игрока львовской команды в сборную Украины. Скорее всего, он останется в запасе, потому что в обойме есть Конопля. А Ефим считается у Реброва основным правым защитником.

Алексей Сыч УАФ

Наконец, еще одним дебютантом национальной сборной Украины станет игрок Брентфорда Егор Ярмолюк. В Брентфорде Егор является игроком обоймы, но не игроком стартового состава. Он играет в каждом матче, но, как правило, выходит на замену на последние минуты игры. Поэтому, игровых минут у него не очень много, но, все равно, это игрок команды уровня АПЛ. Мы давно уже ждали Ермолюка в сборной и вот наконец-то дождались. Напомним, он выехал в Англию еще в совсем юном 16-летнем возрасте из Днепра.

Чего ждать от команды в ноябрьских матчах? Вопрос, очень интересный, так как команда на протяжении всего 2024-го выглядит непредсказуемой. В основном, национальную сборную в этом году очень сильно критикуют, и критикуют заслуженно. Что на Евро, что в Лиге наций сложно выделить какой-то матч, который сборная провела на высоком уровне от первой до последней минуты. Да были какие-то отрезки, в лучшем случае неплохой тайм, но не более того. У команды нет цельной игры, а от эйфории, которая была, когда Ребров наконец-то откликнулся на приглашение в сборную, уже ничего не осталось.

Да, задача стоит попасть на чемпионат мира, а это всего-навсего Лига наций, "запасной вход". И отборочный турнир на ЧМ будет только в следующем году. Но есть очень много вопросов по игре сборной, по кандидатам в команду и по всему остальному. Да и уровень третьего дивизиона Лиги наций совсем не тот, которому соответствует команда.

Сопернику – (не) испортить удачный год

Сборная Грузии по-прежнему держится на трех китах, это вратарь Валенсии Гиорги Мамардашвили, который скоро перейдет в Ливерпуль, вингер Хвича Кварацхелия из Наполи и форвард Жорж Микаутадзе, который зимой перешел в Лион. Он забил на Евро-2024 3 гола в 4 матчах, став одним из лучших бомбардиров турнира, наравне с Гарри Кейном, Дани Ольмо, Коди Гакпо, Джамалом Мусиалой и Иваном Шранцом.

Остальные игроки довольно посредственно уровня, но под руководством Вилли Саньоля сумели превратиться в единый коллектив. Французский тренер сумел объединить игроков, сколотить из них банду. И в этом году сборную Грузии, конечно, "поперло". Эта команда стала одним из самых больших открытий Евро-2024.

Весной они прошли плей-офф и впервые в истории вышли на чемпионат Европы. Потом, уже на самом Евро они обыграли Португалию со счетом 2:0 и вышли в 1/8 финала. Да, Португалия в той игре была не мотивированная, но все равно это сборная Португалии, это Роналдо и все остальные. Наконец, в 1/8 финала грузины очень хорошо играли против испанцев, открыли счет и свели первый тайм вничью. И только во втором тайме проиграли будущим чемпионам Европы 1:4.

Осенью, уже в Лиге наций, грузины добыли две победы в сентябре, заняли первое место в группе, и уже пошли разговоры о высшей Лиге А. Да, в октябре команда немного подпортила впечатление двумя поражениями, но, тем не менее, этот год для сборной Грузии безусловно, можно считать удачным.

В качестве награды за свои старания Вилли Саньоль получил новый контракт с грузинской Федерацией футбола. Он стал тренером сборной в Грузии в 2021 году, сейчас уже 2024-й, а контракт продлен до 2028-го. Работой Саньоля в Грузии довольны, и, конечно, в Грузии все мечтают о выходе команды в сильнейший дивизион Лиги наций и в финальную часть чемпионата мира-2026.

Наконец, у команды по-прежнему есть все шансы выйти в Лигу А. Или с первого места в групповом турнире Лиги наций, или со второго, но уже через плей-офф. Но для этого обязательным условием будет, как минимум, не проиграть сборной Украины. Хозяев поля предстоящего матча вполне устроит как победа, так и ничья. А вот затем уже, в потенциальном матче за 1-е место в группе сборной Грузии нужно будет обыгрывать в гостях команду Чехии, от которой грузины сейчас отстают на 1 очко в таблице.

Букмекеры не видят фаворита

На котировках букмекерских контор шансы обеих команд расцениваются приблизительно одинаково. В Украине можно поставить на победу сборной Украины с коэффициентом 2,71 к 1. В то же время, на успех сборной Грузии ставки принимаются из расчета 2,75 к 1, а на ничью – 3,25 к 1.

Что касается крупнейших мировых контор, то здесь фаворитом с минимальным преимуществом является сборная Грузии. На победу хозяев принимаются ставки с коэффициентом 2,58 к 1, на победу Украины – 2,80, а на ничью – 3,17 к 1.

Где смотреть

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания матча состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Также трансляцию игры можно будет увидеть в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Суспільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ОТТ).

Матч Грузия – Украина состоится в субботу, 16 ноября. Начало игры – в 19.00 по Киеву.