Албания – Украина: обязательная победа и перспектива возвращения в элиту

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины по футболу проведет заключительный матч группового этапа Лиги наций 2024/25. Команда Сергея Реброва сыграет на выезде с Албанией, в Тиране, на стадионе "Эйр Албания".

"Чемпион" традиционно проведет текстовый онлайн встречи.

Сборная Украины с самого начала турнира загнала себя в крайне непростое положение. А упущенная в концовке победа над Грузией в Батуми лишила команду даже теоретических шансов на первое место в группе. И теперь подопечным Реброва больше стоит беспокоиться о том, как бы не вылететь в третью по значимости Лигу С.

Только победа

Перед последним туром сборная Украины занимает последнее 4-е место в турнирной таблице Группы В1. У команды 5 очков, в то время как у сборных Албании и Грузии по 7 баллов, а у Чехии – 8. Чехов мы уже не догоним никак, так как в очных матчах были поражение и ничья. Рассчитывать можно только на 2-3 места.

В игре с Албанией сборную Украины устроит только победа. В этом случае мы гарантированно займем минимум 3-е место в итоговой турнирной таблице. Если случится так, то команде придется весной сыграть в плей-офф за право остаться в Лиге В. Соперником будет одна из команд, занявших 2-е места в группах Лиги С.

Но есть шанс оказаться на 2 позиции в итоговой таблице. Это произойдет, если в параллельном матче Чехия не проиграет Грузии. Тогда украинцы получат шанс вернуться в элиту – попадут в плей-офф Лиги А, где сыграют с одной из команд, занявших 3-и места в группах Лиги А.

Но, все это возможно только в случае победы над Албанией в предстоящей игре. Ничья или поражение оставляют команду Реброва на последнем месте. И тогда команда выбывает в третий по значимости Дивизион С.

В таком случае – полный провал. А на фоне провала будет очень сложно проводить отборочный турнир Чемпионата мира-2026. Уже с чисто психологической точки зрения.

Нетипичная игра с Грузией

Болельщики уже привыкли к тому, что сборная Украины при Реброве, мягко говоря, очень посредственно начинает матчи и проводит первые таймы. И только после перерыва включается в игру на полную мощность. Но, в Батуми наша команда на удивление неплохо провела первый тайм и даже выиграла его. Да, во многом это произошло благодаря автоголу Кверквелии, но и без него команда выглядела солидно и имела ряд моментов для того, чтобы закрепить преимущество.

Состав был довольно прогнозируемый, а главную интригу – Зубков или Гуцуляк, Ребров разрешил в пользу первого. Не нашлось места в основе Зинченко, но ему и в Арсенале не находится места в основе после травмы. А вот Зубков стал одним из главных разочарований этого матча. Его можно было менять еще в первом тайме, но Ребров, видимо, решил не травмировать психику игрока и дал ему возможность доиграть до 64-й минуты.

Также немаловажен фактор очень плохого тяжелого поля. Проливной дождь в Батуми сделал свое дело и судья вполне мог даже запретить играть на таком газоне. Но, в последний момент было решено все-таки провести матч в установленные сроки. Международный календарь в последнее время настолько спрессованный, что игры просто некуда переносить.

Возвращаясь к игре стоит отметить, что на поле было два футболиста – Мудрик и Кварацхелия, остальные выполняли роль массовки. Эти два творца, играющие под седьмыми номерами на левом фланге атаки, сделали всю игру. И Кварацхелия, который создал пару моментов, в частности, издалека пробил в перекладину. Видно, что футболист высочайшего уровня. И Мудрик, чей прорыв привел к голу. Да и в дальнейшем вся опасность сборной Украины исходила от него. Оба игрока показали, что они безусловные лидеры своих команд.

Между тем, быстрый гол, показалось, сломал тактические планы Реброва. Тренер просто не ожидал, что уже на седьмой минуте его команда будет вести в счете. И после этого наша сборная приняла выжидательную тактику, приглашая соперника в атаку. Только играть от обороны украинцы начали рано. Конечно, при такой тактике надо было забивать второй гол, чтобы игра успокоилась. Но этого не случилось.

В очередной раз провалился Довбик, которого не было видно на поле. И это уже далеко не первый раз, когда он физически присутствует на поле, но, вместе с тем, его как бы и нет. За всю игру у Артема был один момент, который он не реализовал. В остальном же, опасность у ворот соперника создавал один Мудрик.

Также по ходу второго тайма на поле вышла связка из житомирского Полесья Гуцуляк – Назаренко. И в самой концовке матча, на добавленной 90+ минуте, был момент, когда забить мог и один, и другой, но, в итоге, не забил никто. Конечно, если бы наши вырвали три очка, это была бы безумно важная победа, которая сохранила бы команде шансы на победу в группе, укрепила бы психологию команды и ее мотивацию. Но победы нет.

УАФ

Изменить традицию спаренных матчей

Что будет делать Ребров в матче с Албанией? Игра на третий день – это, традиционно, наказание для сборной Украины. Не умеем мы играть спаренные игры и это уже давняя проблема. Тренеры меняются, а мы их как не умели, так и не умеем играть, не успевая восстановиться. Футболисты УПЛ вообще не привыкли к такой интенсивности, да и команде в целом очень сложно.

В таких случаях, либо надо, чтобы команда была готова физически, либо нужна хорошая ротация. Но наши тренеры не настолько уверены в своем запасе, либо не настолько рискуют, чтобы на второй матч поменять половину состава. Достаточно вспомнить, что в октябре, после победного матча с Грузией (1:0) Ребров на следующую игру с Чехией выпустил практически тот же состав, сделав одну-единственную замену – Степаненко вместо Калюжного.

Что сейчас будет делать Ребров – непонятно, но точно есть вопросы по Зубкову. Очень сомнительно, что он сыграет стартовом в составе с той игрой, которую показал в Батуми. Есть вопросы по Довбику, который не готов, но у него нет нормального конкурента. Яремчук сидит в запасе в Олимпиакосе, без игровой практики, а Ванат не играл против Грузии из-за травмы и в этот раз тоже не попал даже в заявку.

Но, в любом случае, не ожидается большого количества изменений в составе. Реброву надо выигрывать у Албании. Команда, которая стремится на чемпионат мира, и не может удержаться во втором дивизионе Лиги Наций – это как-то не комильфо.

Большие кадровые проблемы албанцев

В своем нынешнем состоянии сборная Албании позволяет украинцам надеяться на лучшее. Это тот соперник, с которым сейчас можно и нужно играть. Да, албанцы были хороши на Евро, конкурентные. Да и в Лиге наций, по большому счету, никому ничего не уступают. Но у них именно сейчас огромные кадровые проблемы.

Эти проблемы можно сравнить с теми, которые были у нас в октябре. А может еще хуже. Перед заключительными матчами турнира травмы получили четыре ключевых игрока команды: капитан Берат Джимсити (Аталанта), Мараш Кумбулла (Эспаньол), Кейди Баре (Сарагоса) и ведущий бомбардир Рэй Манай (Сивасспор). Чтобы заменить травмированных футболистов, тренер сборной Албании вызвал Адриана Байрами (Бенфика), Йона Мерсина (Локомотива, Загреб) и Арбнора Муджу (Самсунспор). Трудно сказать насколько вызванные на замену игроки помогут команде. Но, ясно одно. У Албании сейчас нет лидеров, ключевых игроков. И если мы хотим обыгрывать албанцев, то когда это делать, как не сейчас.

Хотя, и в нынешней ситуации это будет не так просто. Например, чехи – лидеры группы, не смогли это сделать три дня назад, сыграв с албанцами вничью. То бишь, даже с такими огромными кадровыми проблемами, это была боеспособная команда.

Ну и, безусловно, все мы помним сборную Албании времен Евро. Когда команда сыграла вничью с хорватами, когда от них чудом "отскочили" итальянцы. Когда они в "группе смерти" до последнего претендовали на попадание в плей-офф. А в заключительном туре проиграли будущим чемпионам Европы испанцам лишь с минимальным счетом 0:1.

В любом случае (и в любом состоянии) сборную Украины ждет очень опасный и достойный соперник. Команда, показавшая летом на Евро в Германии свои лучшие качества. И обыграть ее будет очень и очень нелегкой задачей. Тем более, для нынешней команды Реброва.

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Букмекеры верят в Украину

Вместе с тем, аналитики букмекерских контор считают, что сборная Украины имеет гораздо больше шансов на победу в предстоящей игре. В Украине на победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 2,41 к 1. В то же время, на победу Албании можно поставить из расчета 3,10 к 1, а на ничью – 3,30 к 1.

В крупнейших мировых букмекерских конторах средняя ставка на победу Украины принимается с коэффициентом 2,39 к 1. В то же время, победа Албании оценивается в 3,05 к 1, а ничья – 3,20 к 1.

Где смотреть

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "MEGOGO Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Также трансляцию игры можно будет увидеть в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и местных телеканалах "Суспільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме ВТТ).

Матч Албания – Украина состоится во вторник, 19 ноября. Начало игры – в 21.45 по Киеву.