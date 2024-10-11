Украина – Грузия: победить вопреки всем проблемам

В пятницу, 11 октября, сборная Украины проведет матч 3-го тура Лиги наций УЕФА. Команда Сергея Реброва примет сборную Грузии в номинально домашнем матче на Городском стадионе в Познани (Польша).

Украинская сборная продолжает испытывать затяжной кризис, который начался еще летом, во время Евро-2024 в Германии, и продолжился уже осенью в первых матчах нынешней Лиги наций. А между тем, Лига наций – важнейший этап отборочного турнира на чемпионат мира 2026. И от того как выступит команда в этом турнире, зависит очень многое в отборочном цикле в целом.

Лидер против аутсайдера

К этому матчу сборная Грузии подходит в статусе лидера Группы B1 со стопроцентным показателем – две победы в двух матчах и максимально возможные 6 очков. Подопечные Вилли Саньоля разгромили на старте турнира команду Чехии (4:1), а затем обыграли неуступчивых албанцев с минимальным преимуществом – 1:0.

В свою очередь, сборная Украины оба матча проиграла и находится на последнем месте текущей таблицы, без набранных очков. Украинцы уступили Албании со счетом 1:2, а Чехии - 2:3. При этом, только отдельные фрагменты игры во втором матче и два забитых гола дали хоть какую-то надежду на перспективу в следующих матчах.

При этом, команде нужно занимать, минимум, второе место, чтобы., в случае неудачи в основном турнире отборочного цикла ЧМ-2026, рассчитывать на продолжение борьбы в плей-офф. Пока же, команда гораздо ближе к вылету в Лигу С, чем к борьбе за 1-2 места в группе.

Большие кадровые проблемы

Накануне октябрьских матчей с Грузией и Чехией (14 октября) травмы, получили ряд ведущих игроков команды, а голкипер Андрей Лунин подхватил вирусную инфекцию. Кроме вратаря не примут участие в ближайших играх Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Владимир Бражко, Виктор Цыганков, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, а Тарас Степаненко накануне работал на тренировке по индивидуальной программе из-за повреждения медиальной коллатеральной связки коленного сустава. Возможно, тренерский штаб еще рассчитывает на его присутствие в составе в следующей игре против сборной Чехии, в ближайший понедельник.

Дан Балашов

У Лунина в результате отравления возникла вирусная инфекция. Накануне сбора главной команды страны у него была температура 39,5, тошнота и сохраняется недомогание. В результате вратарь не в состоянии играть и участвовать в учебно-тренировочном процессе. Вместо Лунина тренерский штаб вызвал голкипера донецкого Шахтера Дмитрия Ризныка. Но, сразу отметим, что этот вызов – чистая формальность, в крайнем случае, подстраховка. Основным вратарем сборной в этой ситуации остается Анатолий Трубин из португальской Бенфики.

Главная же проблема сборной Украины состоит в отсутствии трех опорных полузащитников – Тараса Степаненко, Сергея Сидорчука и Владимира Бражко. В этой ситуации Робров вызвал в команду Ивана Калюжного, для которого это дебют в сборной. Ранее игрок Александрии даже не привлекался на сборы команды, не говоря уже об играх в составе сборной. И сейчас интрига состоит в том, кому Ребров доверит место опорника – Калюжному или игроку Шахтера Дмитрию Крыськиву, для которого более привычной является позиция атакующего полузащитника, чем опорника, игрока оборонительного плана.

Также травмированы Миколенко и Зинченко. В этой ситуации Ребров довызвал в команду Александра Сватка, который прибудет в команду из далекого Остина (США), квыступающего в североамериканской MLS. Скорее всего, по замыслу Реброва, Николай Матвиенко может сыграть слева, а в центре – Сваток

Неожиданно проблемными стали позиции крайних форвардов. Так, Михаил Мудрик мало играет за Челси, а отсутствие достаточной игровой практики в клубе может сказаться и на национальной команде. Подменить его могут Владислав Кабаев или Александр Назаренко, но для Реброва это будет слишком смелое решение.Если Мудрику не найдется места в составе сборной Украины…

Плюс, Виктор Цыганков получил травму и вылетел надолго. На его позиции есть Александр Зубков, Алексей Гуцуляк и, собственно, все. По матчам УПЛ кажется, что Гуцуляк "на ходу", он сейчас является одним из лидеров Полесья. Но, тут дело в личных предпочтениях. Ребров давно знает Зубкова, тренировал его в Ференцвароше, он ему близок и понятен.

Отголоски истории с раздевалкой

Кроме того, нет Ярмоленко, который по официальной версии травмировался в последнем матче Динамо против Кривбасса в УПЛ. По этой версии, минимальный срок восстановления 34-летнего украинца составит 2 недели. Но… Эпизод с повреждением случился в середине второго тайма, а ни для кого не секрет, что ветерана Ярмоленко часто меняют именно в этом временном промежутке в играх столичной команды.

И тут вспоминается история, произошедшая после матча Украина – Румыния на Евро. Когда Сергея Реброва попросили выйти из раздевалки и Ярмоленко провел разговор с командой вместо главного тренера.Кроме Андрея, для которого Евро-2024 был четвертым подряд, высказались и другие опытные игроки команды. А следом, когда история выплыла наружу, поползли слухи о том, что Ребров не может контролировать команду так, как это делают ветераны.

А уже сейчас возникают сомнения: действительно ли Ярмоленко травмировался и не может помочь сборной, или это какие-то "подковерные" игры внутри национальной команды.

Надежда на Довбика

В этой ситуации главной надеждой сборной Украины является Артем Довбик. Игрок в нынешнем сезоне в итальянской Серии А уже забил за Рому 3 гола в семи матчах, плюс, однажды отличился в матче Лиги Европы, что говорит об отличной форме украинского нападающего.

Единственное, чего ему остро будет не хватать в национальной команде, это постоянного ассистента, которым в Роме является аргентинец Пауло Дибала. Если же в сборной найдется игрок, который будет "чувствовать" Артема, и отдавать ему своевременные качественные пасы, то это уже будет большой проблемой для игроков обороны сборных Грузии и Чехии. Пока же непонятно насколь полезным будет игрок для национальной команды. В сентябрьских двух играх он забил один гол, но, как видно, это не уберегло команду от поражений.

Грузия на кураже

Збірна Грузії з футболу gff.ge

В свою очередь, сборная Грузии отлично провела Евро-2024, дошла до плей-офф турнира, чего не удалось сделать нашей команде, а на старте Лиги наций одержала две победы подряд. Команда является лидером турнирной таблицы группы, а в самой Грузии никто не сомневается, что в матче со сборной Украины их команда является явным фаворитом.

Явными лидерами грузинской команды являются голкипер Георгий Мамардашвили, полузащитник Хвича Кварацхелия и нападающий Жорж Микаутадзе. Трудно сказать, сколько бы голов на Евро пропустила сборная Грузии, если не вдохновенная игра Мамардашвили. На клубном уровне Георгий продолжает выступать за Валенсию (бывший одноклубник нашего Романа Яремчука), хотя летом права на игрока выкупил английский Ливерпуль, связывающий с Мамардашвили большие надежды.

Кварацхелия – один из лидеров Наполи. чемпион Италии сезона-2022/23, участник Лиги чемпионов и один из лидеров неаполитанской команды. Одно время его личные статистические показатели резко пошли вниз, но сейчас он возвращает былую форму. В нынешнем сезоне он забил три гола за Наполи и отдал две результативные передачи.

А Микаутадзе в свои полные 23 года (24 ему исполнится 31 октября) уже имеет титул лучшего бомбардира Евро. Он забил 3 гола наравне с Коди Гакпо (Нидерланды), Гари Кейном (Англия), Джамалом Мусиалой (Германия), Дани Ольмо (Испания) и Иваном Шранцом (Словакия). При этом сборные Грузии и Словакии провели только по 4 матча на турнире, выбыв из борьбы уже на первой стадии плей-офф.

В основной команде Лиона Микаутадзе пока только осваивается (Жорж является воспитанником академии Лиона), на его счету в нынешнем сезоне ни одного результативного действия, а вот в своей предыдущей команде – Меце – куда он перешел в январе 2024 года из Аякса, за полсезона игрок наколотил в ворота соперников 13 голов в 20 матчах.

Если это трио можно назвать "солистами", то остальные игроки сборной Грузии выступают в роли их ассистентов. Довольно успешных, учитывая результаты команды последнего времени. И, естественно, сборная Грузии также мечтает попасть на ЧМ-2026 и будет бороться со сборной Украины (и остальными соперниками) за победу в группе Лиги наций. Как минимум, это даст команде дополнительный шанс в возможных будущих играх плей-офф отбора ЧМ. Как максимум – возможность сыграть с элитными европейскими сборными в уже следующем розыгрыше той же Лиги наций.

Дан Балашов

Ну и не будем забывать о том, что массовый переход грузинских футболистов в украинскую Премьер-лигу уже стал своеобразным трендом. В свою очередь, отечественные клубы в этом заинтересованы и скупают грузинских легионеров, которые едут к нам, несмотря на продолжающуюся войну.

Букмекеры – за Украину

Несмотря на тяжелое положение сборной Украины, аналитики букмекерских контор считают фаворитом матча именно нашу команду. В вероятная победа оценивается коэффициентом 2,19. А вот на возможный выигрыш грузинской команды можно поставить из расчета 3,36. В свою очередь, ничья котируется с коэффициентом 3,29.

Где смотреть?

Прямая трансляция матча будет доступна эксклюзивно на MEGOGO – на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт" и на специальном поп-ап канале в разделе "Телевидение" в день события по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также игру можно будет увидеть на телеканале "MEGOGO Спорт" в эфире Т2 и местных телеканалах "Суспільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября. Начало игры – в 21.45 по киевскому времени. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.