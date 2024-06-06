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Шевченко – о Евро-2024: Цель – выйти из группы, а дальше посмотрим

Владислав Уткін — 6 июня, 12:05
Шевченко – о Евро-2024: Цель – выйти из группы, а дальше посмотрим

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился ожиданиями выступления сборной Украины на Евро-2024.

Экснападник Милана и сборной Украины дал интервью La Gazzetta dello Sport .

"Цели на чемпионат Европы? Пройти группу — думаю, это посильная задача, а дальше посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. И у нас есть большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается.

Фавориты Евро-2024? Англия, Франция, Испания, Италия, имеющая множество вариаций, Германия. Но также Бельгия, Хорватия и Австрия очень солидные, хорошие команды. Мы думаем о том, чтобы пройти группу, а затем пойдем шаг за шагом.

Это поколение сборной Украины, полное вариаций, с двумя очень сильными вратарями. Но мне нравится именно способность варьировать, и мне нравится, как тренер вынуждает команду играть. Конечно, я не вмешиваюсь в работу Сергея Реброва. Я делаю все возможное, чтобы обеспечить его всем необходимым, и подчеркиваю, что горжусь результатами нашей организации. Не спрашивайте меня о технических решениях. Сейчас я думаю только о счетах и персонале», — рассказал Шевченко.

На групповом этапе чемпионата Европы украинцы сыграют против Бельгии, Словакии и Румынии. В рамках финального этапа подготовки к турниру национальная команда уже провела товарищеский матч против Германии (0:0). Подопечных Сергея Реброва еще ждут контрольные поединки с Польшей (7 июня) и Молдовой (11 июня).

Напомним, сборная Украины пробилась на Евро-2024 из-за плей-офф. Сначала "желто-синие" выдали суперкамбек против Боснии и Герцеговины , а затем одержали волевую победу над Исландией .



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