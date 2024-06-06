Шевченко – о Евро-2024: Цель – выйти из группы, а дальше посмотрим

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился ожиданиями выступления сборной Украины на Евро-2024.

Экснападник Милана и сборной Украины дал интервью La Gazzetta dello Sport .

"Цели на чемпионат Европы? Пройти группу — думаю, это посильная задача, а дальше посмотрим. Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шанс. И у нас есть большая мотивация, мы играем за народ, который никогда не сдается.

Фавориты Евро-2024? Англия, Франция, Испания, Италия, имеющая множество вариаций, Германия. Но также Бельгия, Хорватия и Австрия очень солидные, хорошие команды. Мы думаем о том, чтобы пройти группу, а затем пойдем шаг за шагом.

Это поколение сборной Украины, полное вариаций, с двумя очень сильными вратарями. Но мне нравится именно способность варьировать, и мне нравится, как тренер вынуждает команду играть. Конечно, я не вмешиваюсь в работу Сергея Реброва. Я делаю все возможное, чтобы обеспечить его всем необходимым, и подчеркиваю, что горжусь результатами нашей организации. Не спрашивайте меня о технических решениях. Сейчас я думаю только о счетах и персонале», — рассказал Шевченко.