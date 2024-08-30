Буффон получил специальную награду от УЕФА

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон получил награду от УЕФА во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 2024/25.

Буффон получил награду за выдающиеся достижения и профессионализм, став примером для других вратарей.

Напомним, итальянец завершил карьеру в 2023 году. Его последним клубом была Парма. В настоящее время он работает в должности спортивного директора национальной и молодежной сборной Италии.

Буффон – чемпион мира со сборной Италии, за которую отыграл 176 матчей. Также он 10 раз выигрывал Серию А с Ювентусом, а еще 6 Кубков Италии и 7 Суперкубков. С ПСЖ – по одному разу лигу и Суперкубок. Также голкипер выиграл Кубок УЕФА с Пармой в сезоне 1998/99.

В преддверии специальную награду от УЕФА получил португальский нападающий Криштиану Роналду.