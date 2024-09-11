Бразилия снова проиграла, Уругвай не смог победить Венесуэлу: результаты квалификации ЧМ в Южной Америке

В ночь с 10 на 11 сентября состоялись 4 матча отбора на чемпионат мира-2026 в южноамериканской зоне.

В частности, Бразилия снова минимально уступила Парагвай. Это уже четвертое поражение "селесао" в квалификации. 5-кратные чемпионы мира занимают 5 место в турнирной таблице, гарантирующее путевку на мундиаль. Интересно, что накануне главный тренер Бразилии Доривал Жуниор пообещал вывести команду в финал ЧМ.

Квалификация ЧМ в Южной Америке

8 тур, 11 сентября

Эквадор - Перу 1:0 (0:0)

Чили - Боливия 1:2 (1:2)

Голы: 0:1 - Альгараньяс 13, 1:1 - Варгас 39, 1:2 - Мигеулито 45+1

Венесуэла - Уругвай 0:0

Парагвай - Бразилия 1:0 (0:0)

Гол: Гомес 54

Отметим, что накануне сенсационно уступила и Аргентина. Действующие чемпионы мира со счетом 2:1 проиграли Колумбии.