Бразилия снова проиграла, Уругвай не смог победить Венесуэлу: результаты квалификации ЧМ в Южной Америке
В ночь с 10 на 11 сентября состоялись 4 матча отбора на чемпионат мира-2026 в южноамериканской зоне.
В частности, Бразилия снова минимально уступила Парагвай. Это уже четвертое поражение "селесао" в квалификации. 5-кратные чемпионы мира занимают 5 место в турнирной таблице, гарантирующее путевку на мундиаль. Интересно, что накануне главный тренер Бразилии Доривал Жуниор пообещал вывести команду в финал ЧМ.
Квалификация ЧМ в Южной Америке
8 тур, 11 сентября
Эквадор - Перу 1:0 (0:0)
Чили - Боливия 1:2 (1:2)
Голы: 0:1 - Альгараньяс 13, 1:1 - Варгас 39, 1:2 - Мигеулито 45+1
Венесуэла - Уругвай 0:0
Парагвай - Бразилия 1:0 (0:0)
Гол: Гомес 54
Отметим, что накануне сенсационно уступила и Аргентина. Действующие чемпионы мира со счетом 2:1 проиграли Колумбии.